Modrić će u Milanu igrati sa srpskim napadačem od 80 milijuna eura: Postoji samo jedan problem

Dušan Vlahović gotovo će sigurno napustiti Juventus ovog ljeta, a talijanski insajder Nicolo Schira piše kako je srpski napadač obznanio Juveovom rivalu Milanu kako je slobodan pridružiti im se. S Milanom bi ugovor trebao potpisati i hrvatski kapetan Luka Modrić, no još je jedna prepreka stoji na putu hrvatskom veznjaku i srpskom napdaču prije nego postanu suigrači.

Riječ je o Vlahovićevoj plaći koja u Juventusu iznosi malo ispod 20 milijuna eura godišnje što Milan gotovo sigurno neće platiti, a srpski napadač već je odbio nekoliko ponuda iz Saudijske Arabije koji su mu nudili identičnu plaću koju mu daje 'Stara Dama'. Vlahović bi ipak mogao pristati na manju plaću da ostane u Europi budući da nije u Juveovim planovima i rastanak se čini kao najbolja opcija i za njega i za klub.

