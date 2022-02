Iako je u zimskom prijelaznom roku bilo podosta zanimljivih transfera, svakako najpraćeniji bio je onaj Dušana Vlahovića iz Fiorentine u Juventus.

Talentirani napadač za 81 milijun eura preselio je u Torino, čime je postao najskuplji srpski igrač u povijesti, a njegov prelazak u Staru damu ispraćen je s velikim zanimanjem.

Talijanski mediji su se raspisali o novoj zvijezdi Juventusa te pokušavaju saznati sve moguće detalje o bivšem napadaču Partizana.

Čudo prirode

Nove detalje o životu Vlahovića otkrio je Andrija Milutinović, profesor biokemije iz Beograda. Milutinović se bavi individualnim radom s brojnim europskim nogometašima, među kojima je većina najboljih srpskih reprezentativaca.

U razgovoru za Tuttosport Milutinović je pričao o kakvom je igraču, ali i čovjeku riječ:

"Bio sam zapanjen njegovim mentalitetom i stavom. Kad se ozlijedio, pratio sam ga od prvog dana. U početku je bio stidljiv, ali odlučan. Napravili smo klasične testove za provjeru otpornosti, snage i biometrijskih podataka te su me impresionirale vrijednosti koje je pokazao. Nije bio potpuno oporavljen, ali su podaci svejedno bili monstruozni", započeo je.

Inspirirao ga je Vatreni

Potom se prisjetio jedne zanimljive anegdote, a uključuje jednog hrvatskog reprezentativca koji je očito jako motivirao Vlahovića:

"On je uvijek u glavi imao samo jednu misao: da napreduje, pobjeđuje i postane broj jedan. Ne plaši se rada, ne ometaju ga ni pritisci. On jednostavno voli ovaj posao. Kada se ozlijedio, bio sam iskren prema njemu i rekao mu da ga čeka teško vrijeme te da za svakog nogometaša takva situacija može biti stresna. On me samo pitao kada da dođe sutra na trening. Dogovorili smo se da dođe u osam ujutro i on se pojavio na vrijeme. Tada je vidio Ivana Perišića kako završava s treningom. Začudio se, pa me pitao kada je Perišić počeo trenirati da je gotov u osam ujutro. Ja sam mu rekao; u 6:30. On je obećao da će doći sutra u 6:30 i stvarno je došao. S osmijehom na licu."

Čini se da ga je Perišićeva želja i volja za treningom dodatno inspirirala. Kasnije je Milutinović otkrio po čemu se novi napadač Juventusa razlikuje od svojih vršnjaka:

"On razmišlja kao da ima 30 godina. To je kvaliteta koju sam primijetio i kod de Ligta. Njih su dvoji dosta slični po karakteru, žele pobjeđivati. Ono što vam mora biti jasno da još nismo vidjeli najbolje od Vlahovića. Njegova najbolja izdanja očekujte za nekoliko godina. Mogao bi 'trajati' kao Buffon", zaključio je.