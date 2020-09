DRUŠTVENE MREŽE GORE NAKON LOVRENOVOG GOLA, JAVILI SE I NAVIJAČI LIVERPOOLA: ‘Otkad vi imate Ramosa?’

Nakon lošeg izdanja protiv Portugala bilo je pravo osvježenje vidjeti Hrvatsku u puno boljoj formi

Hrvatska je u drugu utakmicu Lige nacija protiv Francuske ušla jako dobro, a okrunili su Vatreni svoju ranu dominaciju pogotkom već u 17. minuti.

Nakon kornera lopta se odbila do Dejana Lovrena, a on je s nekih 12 metara prvo lažnjakom zavaljao igrača Francuske i zatim bombom rasparao mrežu Llorisa.

UŽIVO, FRANCUSKA – HRVATSKA 0:1: Neprepoznatljivo dobri Vatreni poveli fantastičnom bombom Lovrena

Reakcije s društvenih mreža

Nakon lošeg izdanja protiv Portugala bilo je pravo osvježenje vidjeti Hrvatsku u puno boljoj formi. Lovrenov gol pokrenuo je svu silu reakcija s društvenih mreža.

Pogledajte što su ljudi pisali nakon što je doveo Hrvatsku u vodstvo:

went for a shower and came back to lovren scoring a banger 😳 — roshan (@lfcrosh) September 8, 2020

Hi @fczenit_en, we want our Lovren back, can we speak about it after the game? — LFChistory.net (@LFChistory) September 8, 2020

You just know Lovren and Salah are gonna have some cheesy interaction on insta after this 😭 — Kaye8a. (@KayethenLFC) September 8, 2020

So lovren has turned into a beast now fucksake 😂 — dan t (@danyoung91) September 8, 2020

C’est Lovren ou Ramos la ? — De la Forêt🐉 (@Drekolo) September 8, 2020

frança tomando gol de LOVREN — ᵖᵉᵗᶤᵗᵒ (@petito07_) September 8, 2020