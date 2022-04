Srpski izbornik Dragan Stojković Piksi poručio je u intervjuu za Gazzettu dello Sport kako bi Juventusu bilo pametno da na ljeto krene po njegovog igrača Sergeja Milinkovića Savića. I da pri tome ne štede.

"Kada je on u pitanju prva misao koja mi pada na pamet je kvaliteta. Iako je visok 191 cm, on proizvodi magiju, igra petom, dribla u trku. Taj segment njegove igre me oduševljava, kao i jednostavnost koju demonstrira. Prvu stvar koju uvijek gledam kod igrača je tehnika. Trčanje je ok, taktika isto, izdržljivost i ostalo, ali tehnička potkovanost je prva stvar. Sergej je jedan od onih igrača kojem dodaš loptu i čekaš da napravi nešto s njom. Voli preuzimati inicijativu kazao je Piksi o zvijezdi Lazija.

"Ako želite pobjeđivati onda kupite igrača kao što je Milinković. Svake godine se o njemu priča na tržištu: Engleska, Španjolska, Francuska, Italija. On je unatoč tome ostao prizeman i s obje noge je na zemlji. On voli Lazio, ali tko god ga kupi bit će mu lojalan, i mislim da bi bio odličan izbor za Juventus. Igra u Serie A sedam godina, postiže golove i pobjeđuje u Rimu, poznaje ligu. Mislim da bi se sjajno uklopio kod Allegrija. Da sam na mjestu Juventusa, potrošio bih 100 milijuna na njega", dodao je.

"Navijači plaćaju da vide upravo igrače poput njega, zbog njega vrijedi kupiti kartu za utakmicu. Njegova tehnika je ono što ga čini posebnim, što privlači pažnju. On je igrač "box tu box" , daje golove i asistira. Jedinstven je. Kada govorimo o njemu i Vlahoviću, govorimo o dva igrača koji blistaju bez obzira na formu. Može igrati u bilo kojem sustavu , sa ili bez playmakera. Milinković je veliki igrač, majstor, dok je Vlahović mašina", istaknuo je čuveni Piksi.