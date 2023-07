Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić oprostila se od nastupa na WTA turniru u Hamburgu već u 1. kolu, uspješnija od prve nositeljice bila je Australka Storm Hunter sa 3-6, 6-3, 6-3 nakon sat i 55 minuta igre.

Protiv specijalistice za igru parova Hunter Vekić je loše krenula u dvoboj, izgubila prva dva gema i bila suočena sa 0-40 na svom servisu u trećem. Ipak, uspjela je izvući taj gem, zaigrati bolje i dobiti tu dionicu sa 6-3.

I kad se činilo kako će Vekić nakon osvojenog prvog seta mirno do pobjede, dogodilo se upravo suprotno. Hunter je napravila "break" za 3-1 u drugom setu što joj je bilo dovoljno za poravnanje, da bi u trećem setu Hunter dominirala na svom servisu. S druge strane, Vekić je previše griješila što ju je koštalo gubitka servisa kod 2-2, a onda i još jednog prilikom serivsa za sotanak u meču.

Poraz Jane Fett

Hrvatska tenisačica Jana Fett nije se uspjela plasirati u 2. kolo WTA turnira u Varšavi, nakon što je bila uspješna u kvalifikacijama 26-godšinja Vrbovčanka u 1. kolu glavnog turnira izgubila je od 18-godišnje Čehinje Linde Noskove sa 6-4, 6-7 (4), 3-6 nakon dva sata i 25 minuta igre.

Fett je oduzela servis Noskovoj kod rezultata 1-1 u prvom setu te je tu prednost uspjela zadržati do kraja te dionice igre iako je bila suočena sa šest "break-lopti" suparnice. No, u svim tim situacijama Fett je uspijevala pronaći dobar servis i kvalitetnom igrom zadržati svoj početni udarac.

Kada je Fett odmah na startu drugog seta još jednom oduzela servis Noskovoj činilo se kako će se mlada Čehinja "raspasti", no dogodilo se suprotno. Noskova je dobila pet od sljedećih šest igara te stigla do servisa za set. Ipak, Fett je uspjela vratiti rezultaztsku ravnotežu pa je o pobjednici drugog seta odlučivao "tie-break". Nažalost, u početkom odlučujuće igre Fett je napravila nekoliko pogrešaka kojima je Noskova povela sa 3-0 te tu pednost zadržala do kraja.

U trećem setu igračice su izmijenile po "break" na samom startu, a onda držale svoje servise do rezultata 3-3. Tada je Fett popustila, promašila previše servisa, napravila potom i nekoliko dvostrukih pogrešaka pa je Noskova stigla do očekivane pobjede.