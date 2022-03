Real Madrid je u uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka od 39. minute gubio 0:1 na svojem terenu od PSG-a i bio na rubu ispadanja jer su Parižani u revanš donijeli prednost od jednog gola iz prve utakmice.

Pogodak za 1:0 zabio je Kylian Mbappe koji se nakon Neymarovog dodavanja sjurio prema Realovom golu i neobranjivim udarcem zatresao mrežu.

Real je izjednačio u 61. minuti nakon velike pogreške PSG-ovog vratara Gianluigija Donnarumme. On se poigravao s loptom u nogama kod svojeg gola, stisnuo ga je Benzema,nakon čega je lopta došla do Viniciusa, koji vraća francuskom napadaču, a on koji zabija za 1:1.

Pogodak Benzeme za izjednačenje možete pogledati OVDJE.