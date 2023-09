Još jedan odličan vikend je iza naših nogometaša u Nizozemskoj. Luka Ivanušec je u debiju za momčad iz Rotterdama asistirao, a nakon reprezentativne stanke nastavio je na još bolji način. On je postigao vodeći pogodak na utakmici protiv Heerenvena, a na kraju je proglašen i igračem utakmice.

Igračem utakmice proglašen je i Alen Halilović, koji je s pogotkom i asistencijom vodio Fortunu Sittard do pobjede. On se tako i drugo kolo zaredom našao među najboljih 11 tijekom vikenda, a društvo mu je pravio i već spomenuti Ivanušec.

Inače, Halilović je svojom predstavom zaradio i gotovo ''čistu'' desetku prema parametrima Sofascorea. Nedostajalo mu je jako, jako malo...

Osim Halilovića, u Fortuni blista i vratar Ivor Pandur, a njih dvojica tako su u uvodnih pet kola neporaženi i drže se na visokom petom mjestu ljestvice.

Donekle dobar debitantski nastup u Eredivisiji imao je i Borna Sosa. Iako je njegov Ajax poražen na gostovanju kod Twentea (3-1), lijevi bek Vatrenih upisao je asistenciju i tako pokazao da će biti ozbiljna prijetnja protivničkim momčadima, kako u Nizozemskoj tako i u Europi.

U idućem kolu nizozemskog prvenstva snage će odmjeriti Feyenoord i Ajax. Ivanušec protiv Sose, Šutala i Medića.

Inače, Ivanušeca je posebno nahvalio Roy Maakay, Nizozemac koji je kao bivši trener Rangersa najavio dvoboj Feyenoorda i škotske momčadi u Ligi prvaka:

''Zasluženo je dobio nagradu za igrača utakmice protiv Heerenveena. Zastrašujuća je činjenica što se on tek privikava, još nije u potpunosti upoznat s Feyenoordovim stilom i načinom igranja. Kada usvoji i to, bit će još i bolji. Jednostavno je sjajan, vrlo ga je lako gledati, a zna i zabiti. S razlogom igra za Hrvatsku, oni su jedna od najboljih europskih momčadi. Ako je on njihov prvi izbor, onda vam to sve govori o njegovoj kvaliteti. Klub će imati puno zabave i uspjeha s njim.''

