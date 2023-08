U drugom kolu US Opena Novak Đoković je bez većih poteškoća svladao Bernabea Zapatu Mirallesa rezultatom 6-4,6-1,6-1. Iako je meč bio ''jednosmjeran'' i ne previše zanimljiv nekom neutralnom promatraču, potez srpskog tenisača iz drugog seta oduševio je sve.

Naime, u trećem gemu drugog seta pri rezultatu 1-1, Đoković je na servis protivnika imao 30-15 i nakon još jednog osvojenog poena sutkinja je proglasila kraj gema i ''break'' Đokovića. Srpski tenisač tada je napravio pravi sportski potez i otišao do sutkinje, te joj objasnio kako ''break'' nije ostvaren. Sutkinja je na to pristala i tenisači su odradili navedeni gem do kraja, a Đoković ga je na kraju pošteno osvojio.

