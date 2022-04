Organizatori najpoznatijeg teniskog turnira na svijetu Wimbledona u srijedu su i službeno potvrdili kako ruskim i bjeloruskim predstavnicima neće biti dopušten nastup na ovogodišnjem izdanju tog turnira zbog ruske invazije na Ukrajinu.

"Shvaćamo kako je ovo teško za prihvatiti osobama kojih se to tiče jer nažalost moraju snositi posljedice postupaka ruskog režima. No, s obzirom na važnost činjenice kako sport ne smije biti upotrijebljen za promociju ruskog režima te zabrinutost za sigurnost igračica i igrača ne vidimo drugu mogućnost", objavio je predsjednik All England Lawn Tennis Cluba (AELTC) Ian Hewitt.

Wimbledon je tako postao prvi teniski turnir koji je zabranio nastup ruskim i bjeloruskim sportašima.

Udruga teniskih profesionalaca (ATP) izrazila je neslaganje s odlukom organizatora najznačajnijeg svjetskog teniskog turnira Wimbledona kojom je zabranjen nastup ruskim i bjeloruskim natjecateljima zbog ruske invazije na Ukrajinu.

"Naš sport se ponosi time što funkcionira na principima zaslužnosti i poštenja gdje se igrači natječu kao pojedinci i zarađuju svoj nastup na turnirima putem renkinga. Vjerujemo kako je današnja jednostrana odluka Wimbledona i Britanskog teniskog saveza o isključenju ruskih i bjeloruskih igrača s ovogodišnjih britanskih turnira na travnatoj podlozi nepoštena i moguće je kako će postaviti uništavajući presedan. Diskriminacija na nacionalnoj osnovi također predstavlja i kršenje našeg sporazuma s Wimbledonom prema kojemu se ulazak igrača u turnir bazira samo na njegovu renkingu. Naše daljnje akcije u vezi ove odluke dogovorit ćemo s našim izvršnim tijelima.

Važno je napomenuti kako će ruski i bjeloruski igrači i dalje smjeti nastupati na ATP turnirima bez nacionalnih obilježja. Paralelno s tim, nastavit ćemo s humanitarnom podrškom za Ukrajinu", objavio je ATP.

Odluku je uz Beograda pak prokomentirao najbolji tenisač svijeta Novak Đoković.

"Uvijek ću osuditi rat, nikada neću podržati rat, kao dijete rata znam koliko trauma to ostavlja, mi ovdje u Srbiji znamo što se događalo 1999. godine, imali smo puno ratova na Balkanu. Ne mogu podržati odluku Wimbledona, mislim da je suludo, tenisači nemaju veze s tim. Kada se politika umiješa u sport, to ne ispadne dobro", poručio je srpski tenisač.