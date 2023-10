Novak Đoković priprema se u Parizu za idući turnir, onaj Master 1000 serije, međutim sinoć se ispostavilo da idući turnir nije jedini razlog zbog kojeg se nalazi u prijestolnici Francuske.

Najbolji tenisač svijeta pojavio se na ceremoniji Zlatne lopte, ali nije bio samo uzvanik kako se na prvu mislilo.

Đoković je bio zadužen za proglašenje najbolje nogometašice svijeta prošle sezone, a tu laskavu titulu ovaj put je ponijela Aitani Bonmati koja je sa Španjolskom osvojila Svjetsko prvenstvo, a s Barcelonom Ligu prvaka pri čemu je bila najbolja igračica oba natjecanja.

Nije tajna da Đoković voli nogomet, stoga ne treba čuditi da su baš njega odabrali za ovu priliku. Prije nego je uručio nagradu održao je kratki govor u kojem je rekao da je trenirao nogomet paralelno s tenisom do desete godine, ali je tada ipak odlučio koji mu je sport draži.

Okupljenima je zatim otkrio i za koga navija:

"Dolazim iz Srbije i navijam za Crvenu zvezdu, to je za mene, bez sumnje, klub broj jedan. To je momčad koja je 1991. godine bila prvak Europe. Navijač sam i Milana. To su dva kluba koja su mi u srcu."

