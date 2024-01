Transfer francuskog superstara Kyliana Mbappea u Real Madrid sve je bliže. Već dugo kruži bezbroj glasina, a od prvog dana 2024. godine stiglo je vrijeme kada bi on konačno mogao povući potez za odlazak i svog PSG-a. Naime, on je je prošloga ljeta potpisao produženje ugovora do ljeta 2024., uz mogućnost produženja na dodatnih godinu dana. No, nakon toga je prošloga ljeta odbio potpisati produženje do 2025., što znači da bi u ljeto 2024. bio slobodan igrač te će moći besplatno prijeći u drugi klub. A svoj transfer moći će dogovarati od prvog dana ove godine.

Sada se na njegovu situaciju osvrnuo legendarni francuski nogometaš Christophe Dugarry, koji smatra da je stiglo vrijeme za njegov odlazak iz Pariza.

"Svim srcem se nadam da će otići iz PSG-a. Mbappe stagnira. Postaje predvidljiv u duelima, nedostaje mu snage i karaktera. Često je nevidljiv na terenu. Izgled mu je negativan, sve više maše rukama. Idemo na teren, ali ne i na sve strane", rekao je. Čini mi se da je malo izgubljen. Stvari u PSG-u ne idu dobro već nekoliko mjeseci", rekao je Dugarry za RMC.

"Svakih šest mjeseci pitanje je hoće li Kylian otići. To me čini ljutim i umornim. Želim da Mbappe odabere klupski projekt umjesto svog osobnog. Umoran sam od glasina o njegovoj budućnosti, umoran sam od toga. Više me nije briga", dodao je.

Dugarry je za francusku reprezentaciju igrao od 1994. do 2002. godine.

