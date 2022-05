Izbornik francuske nogometne reprezentacije, Didier Deschamps, objavio je popis igrača na koje će računati u nadolazećim utakmicama Lige nacija. Svjetski prvaci će u tom periodu odigrati i dva susreta protiv hrvatskih izabranika.

Na popisu su se našla brojna zvjezdana imena, ali i jedan manje poznati igrač. Riječ je o Jonathanu Claussu, koji je do prije svega nekoliko godina bio mesar te je dijelio letke kako bi skupio dovoljno novaca za život. Sada bi mogao zaigrati na Svjetskom prvenstvu.

Na Deschampsovom popisu očekivano su se našli Karim Benzema, Kylian Mbappé i ostale zvijezde svjetskog nogometa, a njima uz bok stajat će i Clauss.

Amater do 25-e

Ovaj 29-godišnji desni bek trenutno igra za Lens, a do sada je skupio svega dva nastupa za Francusku. Nije neko veliko ime, ali je dokazao da se do reprezentacije može doći i puno težim, zaobilaznim putem. On je tek prije dvije godine stigao do prve francuske Ligue 1.

Za mnoge je bio premršav, za neke preslab, dok su neki smatrali da nije dovoljno zainteresiran za profesionalni nogomet. Dugo je radio razne poslove uz nogomet, ali nije odustajao. Od poštanskih sandučića i mesa, došao je do reprezentacije. Od mesnice do najveće svjetske pozornice samo u nekoliko godina.

Tek je s 25 godina potpisao prvi profesionalni ugovor, u godinama kada mnogi odustaju od pomisli da će se profesionalno baviti sportom. Lutao je po nižim ligama u Francuskoj i Njemačkoj, a čini se da je sve došlo na svoje kada je potpisao za Arminiju Bielefeld koja je tada nastupala u drugoj Bundesligi. Tamo se zadržao dvije godine, da bi potom preselio u Lens.

U Francuskoj je pokazao da je riječ o igraču koji može igrati na najvišoj razini, a to je francuski izbornik prepoznao i nagradio.