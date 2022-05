Iako se već dugo činilo sigurnim da će sjajni francuski napadač Kylian Mbappe na kraju sezone napustiti PSG i nakon isteka ugovora s francuskim klubom potpisati za španjolskog giganta Real Madrid, izgleda da je došlo do velikog preokreta.

Čelnici španjolskog prvaka uvjereni su da će Mbappe u sljedeća dva tjedna obznaniti svoju odluku s kim će potpisati novi ugovor te da će od srpnja nositi dres "Kraljevskog kluba" u koji bi došao kao slobodan igrač. U isto vrijeme, Mbappea čelnici PSG-a pokušavaju zadržati u Parizu svim snagama. Već su mu nudili novi ugovor koji bi ga učinio najplaćenijim igračem na svijetu, no on ga je do sada odbijao potpisati.

"Ništa ne mogu reći o svojoj budućnosti, ali sve ćete doznati jako brzo. Skoro sve je odlučeno. Ovo nije pravi trenutak da govorim o tome, ali da, skoro sve je odlučeno. Službeno ću objaviti odluku prije nego što odem na okupljanje francuske reprezentacije u lipnju", izjavio je nedavno Mbappe i svi su zaključili da je time potvrdio svoj odlazak u Real.

'Kraljevima ovo nije jasno'

U petak su iz Francuske stigle poprilično neočekivane vijesti o Mbappeu.

Kako javlja francuski novinar Abdellah Boulma, situacija se jako promijenila i sada je Mbappe puno bliži potpisivanju novog ugovora s PSG-om nego odlasku u Madrid.

Španjolski novinar Edu Pidal objavio je da u Realu sumnjaju da Mbappe želi ostati još dvije godine u PSG-u i tek onda im se pridružiti. No, ne shvaćaju zašto bi on odustao od dolaska ovoga ljeta kada je već sve bilo dogovoreno.