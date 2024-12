Dinamo u krizi: Prijeti mu pad na 4. mjesto, a Hajduk bi mu mogao pobjeći na plus devet

Dinamo je u petak na Maksimiru ispustio još jednu pobjedu, još jednu priliku da se barem malo približi sad već neko vrijeme vodećem Hajduku koji je izgleda pod palicom trenera Gennara Gattusa postao ozbiljna prijetnja.

Stanje na tablici je sljedeće Hajduk je vodeći s 32 boda, iza njega je Rijeka koja ima tri boda manje od splitskog kluba, Plavi su na trećem mjestu s 26 bodova, no prijeti mu četvrtoplasirani Varaždin koji ima samo dva boda manje od Dinama.

Varaždin prijeti Plavima

Varaždin bi u današnjoj utakmici protiv Istre mogao iznenaditi sve svoje navijače i na tablici zasjesti na treće mjesto, a Plave gurnuti na četvrto.

Naravno, nije to realna igra Plavih čije je roster znatno oslabljeni mnogobrojnim ozljedama. Nema Petkovića, nema Mišića, Nevistića, Sučića…, lista ide u nedogled. Mladi Baturina vuče na sve strane, ali vuče i ozljedu pa nije ni on u najboljem izdanju. Nisu to izlike, to je realno stanje stvari.

Hajduk bi mogao pobjeći Rijeci i Dinamu

Hajduk se zato polako i naviknuo na to prvo mjesto na tablici i u ovom djelu sezone izgleda sjajno. Današnjom pobjedom protiv Gorice koja je trenutno zakucana na samom začelju tablice mogao bi splitski klub Rijeci pobjeći na plus šest, a Plavima na čak plus devet.

Rijeka je jedina momčad koja ove sezone nema niti jednu izgubljenu utakmicu, a primila je svega pet pogodaka u 15 utakmica. Međutim, i ona hvata zaostatak za Hajdukom, a ako Bijeli danas izgube, a Rijeka u nedjelju pobijedi Šibenik na tablici će biti izjednačeni.

Ima još puno do kraja sezone, ništa za sada nije sigurno, osim jednog, a to je da će borba za naslov kao i prošle godine biti itekako napeta.

