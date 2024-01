Istra i Dinamo u subotu će igrati utakmicu 20. kola HNL-a. Domaćinima je to prvi službeni susret u 2024. godini, dok je dinamovcima to prilika za isprati gorak okus u ustima kojeg je ostavio poraz na domaćem terenu od Lokomotive (0-3).

Ipak, težak poraz Plavih nije pokolebao navijače aktualnog prvaka Hrvatske. U trenutku pisanja ovog teksta prodano je 830 ulaznica za navijače Dinama na gostujućem sektoru stadiona Aldo Drosina u Puli.

Podatak je to vrijedan spomena obzirom na to kako će to biti jedno od najbrojnijih gostovanja Dinamovih navijača u prvenstvenoj utakmici u Puli ikad.

Podsjećamo, u prvom okršaju Istre i Dinama na početku sezone oboren je rekord posjećenosti stadiona u Puli što se HNL-a tiče, a sada će navijači Dinama predvođeni Bad Blue Boysima ostaviti velik trag na zahtjevnom gostovanju.

''Kroz sve teške godine ostali vjerni onome što nam kroz vene protječe'', bila je poruka Boysa upravo na tom stadionu prije nekoliko godina, a ona se može itekako iskoristiti u ovom turbulentnom razdoblju za Plave, što na terenu, što u klupskim odajama.

Prodaja još nije završena, stoga bi kibici zagrebačkog kluba dodatno mogli podebljati svoju brojku za subotnje gostovanje.

Treba spomenuti i lijep interes za utakmicu i na ostalim tribinama. Zapadna tribina gotovo je ispunjena, ostalo je tek 300-injak ulaznica, a ne sumnjamo kako će i Demoni (navijačka skupina koja prati Istru) pokušati napraviti sve u svojoj moći da pariraju navijačima preko puta.