Dinamovca razljutio trenerov komentar, spakirao se i vratio u Zagreb

Dinamov krilni napadač i reprezentativac Bosne i Hercegovine, Luka Menalo, više nije član slovenskog prvaka Celja gdje je bio na posudbi od početka godine. Razlog njegovog odlaska je žestoka svađa s trenerom Albertom Rierom koja je eskalirala na nedavnom sastanku momčadi.

Na sastanku je španjolski trener otvoreno kritizirao Menala zbog njegovih igara, a u jednom trenutku otišao je i dalje od standardnih primjedbi, navodno rekavši jednom od igrača da „zbog Menala njegova djeca neće imati kruha”. Takve riječi šokirale su mladog igrača koji je odmah reagirao odlaskom do predsjednika kluba i izjavio da će napustiti Celje ako je on uzrok problema. Nakon tog razgovora, Menalo je odlučio raskinuti posudbu i vratio se u Zagreb.

Luka je u Celje stigao u siječnju ove godine i s klubom je osvojio naslov prvaka, no atmosfera u klubu postala je sve teža nakon niza loših rezultata. Riera, koji je zamijenio hrvatski trenerski dvojac Krznar - Mikić, nije uspio preokrenuti momčad, a Celje je trenutno u krizi s četiri uzastopne utakmice bez pobjede. Unatoč važnoj utakmici u play-offu Konferencijske lige protiv Pyunika gdje Celje mora nadoknaditi poraz od 0:1, Riera je odlučio oštro napasti dinamovca što je dovelo do njegovog odlaska.

S obzirom na to da Dinamu igrača trenutno ne nedostaje, pitanje je gdje će Menalo nastaviti karijeru, no nova posudba čini se kao najvjerojatnija opcija. Njegov ugovor s Dinamom traje do ljeta 2026. godine.

