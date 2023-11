Viktoria je protiv Dinama u utakmici 4. kola Konferencijske lige povela golom u 34. minuti kada je iz jedanaesterca precizan bio Chory.

Kaznenom udarcu prethodilo je igranje rukom veznjaka Dinama Josipa Mišića koji je nespretno rekao nakon ubačaja iz kuta.

Igrači češke momčadi odmah su skočili i tražili kazneni udarac, a prema snimci koju možete pogledati ovdje čini se da je isto tražio i igrač Dinama Mahir Emreli.

Sudac nije puno dvojio i odmah je pokazao na bijelu točku.

Puno je manje odlučnosti pokazao u drugom poluvremenu kada je prvo u 68. minuti sudio kazneni udarac za Dinamo. Mišić je pucao iz daljine, a Stanek je to samo kratko odbio, no do njega je do lopte prije stigao Baturina, kojeg golman domaćina ruši. Sudac je dugo oklijevao, a onda ipak pokazao na bijelu točku. No, ne zbog toga nego zbog igranja rukom igranja Viktorije. Sudac je na kraju išao gledati VAR snimku, nakon čega je pokazao da nema kaznenog udarca za Plave. Odluka o kojoj će još itekako pričati.

