Dinamo i Rijeka ovog vikenda odradit će generalnu probu za derbi koji ih čeka za dva tjedna na Rujevici. U utakmici koja bi mogla odrediti novog prvaka, pod povećalom će biti Ivan Nevistić, koji se pokazao ključnim za Dinamove ambicije u nastavku sezone.

Ivan Nevistić napokon je zasjao u skladu s očekivanjima s kojima je prije tri godine došao u Zagreb. Tada je trebao biti zamjena za Dominika Livakovića, koji je bio na izlaznim vratima, no transfer je zapeo, a time i Nevistićeva karijera.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Mislim da su zadnje dvije godine bile dosta turbulentne, teške s neke mentalne strane tako da sigurno nije bilo jednostavno. Ja sam uvijek vjerovao da mogu, da se neke stvari samo trebaju poklopiti i eto na kraju, hvala Bogu, da je tako ispalo'', govori Nevistić.

Ispalo je odlično. Nakon nešto slabijeg ulaska u sezonu, stiglo je samopouzdanje, pa Nevistić nakon 29 utakmica ima 27 primljenih golova, ali je zato čak 13 putu sačuvao čistu mrežu. Direktno svojim obranama, Dinamu je spasio pobjedu u čak pet utakmica, na što kaže:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Svi smo mi zaslužni jednako. Eto, u tim nekim utakmicama sam se možda ja istaknuo, u nekim drugima je vjerojatno netko drugi tako da ja radim samo svoj posao.''

A koliko ga dobro može odraditi, bit će na testu protiv Rijeke. Kako kaže 25-godišnji Slavonac iz Đakova, pritiska nema jer u Dinamu još nije odigrao utakmicu koja nije bila najvažnija ili sudbonosna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Tu nema neke prevelike filozofije, mislim da će odlučivati detalji. I neka kvaliteta pojedinaca tako da iskreno još ni ne razmišljamo o tome, imamo Varaždin tako da se trebamo skoncentrirati na to.''

Foto: Pixsell Foto: Pixsell

Nevistić svoje branjenje nije brusio isključivo na terenu. Još od malih nogu skidao je detalje najboljih vratara svijeta:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Bilo je tu puno golmana koje sam pratio dok sam bio mlađi. Mislim da sam sate i sate provodio na youtubeu gledajući te isječke. Imamo jednog od najboljih vratara golmana na našim prostorima, Gojka Mrčelu od kojeg stvarno možeš puno naučiti. Tako da, uz rad s njim, mislim da mogu puno napredovati.''

Napredak se već ionako dogodio brzo. Dinamo je uvijek bio najbolji izlog za transfere, ali i za reprezentaciju. Popis za Euro Nevistiću bi Ispunio sezonu iz snova, ali on tvrdi:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Fokusiran sam sada na Dinamo, na ove utakmice što nam slijede. Želim da pobijedimo sve do kraja tako da to mi je fokus, to mi je neki cilj, a onda ovo ako bude okej. Ali kažem, ne zamaram se, ne stavljam si nikakve pritiske vezano za to. Što bude bit će, ali kažem, najbitniji mi je Dinamo trenutno da osvojimo duplu krunu.''

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kakav bi to kraj sezone bio za Nevistića. Od godine za zaborav do godine za pamćenje - nova jedinica, Modrima je pružila šansu da dvostruka krune ne ostane samo san.