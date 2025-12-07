Dinamov sljedeći protivnik vodio, pa teško izgubio na svom terenu

Uoči gostovanja na Maksimiru Dinamov Europski protivnik Real Betis izgubio je na domaćem terenu od Barcelone s visokih 3:5, a tri pogotka za goste postigao je Ferran Torres.

Betisov trener Manuel Pellegrini rekao je da će se njegova momčad emotivno oporaviti do utakmice s Dinamom nakon što je u subotu izgubila na svom terenu s 3-5 od Barcelone.

"Oporavlja se tako što se samokritično analiziraju greške", izjavio je Pellegrini na konferenciji za medije u Sevilli, upitan kako će ekipa oporaviti nakon teškog prvenstvenog poraza.

Betis je poveo, pa gubio s 1:5 od vodeće momčadi španjolskog prvenstva, a na kraju je s dva pogotka 'ušminkao' rezultat.

"Ne smijemo zaboraviti da smo igrali protiv Barcelone. Nakon što smo bili pobijedili u derbiju (sa Sevilom) usredotočili smo se na na pobjedu u sljedećoj utakmici (s Utrechtom), a sada je nakon poraza isto. Nogomet se svodi na sadašnjost. Ne mislim da će ovaj poraz utjecati na nas u Zagrebu", rekao je Pellegrini.

"Učinili smo neke teške obrambene pogreške, a Barcelona je s lakoćom završavala napade", rekao je Betisov trener. "Imali smo loš dan. Ne možete si priuštiti loš obrambeni dan protiv Barcelone", zaključio je.

Dinamo i Betis se u četvrtak sastaju na Maksimiru u Europskoj ligi, a Dinamo u dvoboj ulazi nakon 1:1 s Hajdukom na Maksimiru. Ova dva kluba već su se sastali u Europi prije dvije sezone.Tada je Dinamo u prvom susretu pomalo neočekivano pobjedio 0:1 u Sevili iz koje Betis inače dolazi, prije nego li je na Maksimiru uspio obraniti tu prednost i odigrati 1:1. Tada je pogodak za Modre postigao Takuro Kaneko, a asistent je bio Arber Hoxha. Dinamo je tim rezultatom prošao dalje, pa u osmini finala izgubio od PAOK-a ukupnim rezultatom 3:5 i ispao iz Konferencijske lige.

