SJAJNI KOREJAC /

Dinamov idući europski protivnik ostao bez najboljeg igrača

Dinamov idući europski protivnik ostao bez najboljeg igrača
Foto: Johan Eyckens/zuma Press/profimedia

Južnokorejac je namjestio tri i postigao 10 pogodaka u 32 utakmice u svim natjecanjima, čime je najbolji strijelac i jedan od najboljih asistenata kluba

4.2.2026.
16:23
Sportski.net
Johan Eyckens/zuma Press/profimedia
Idući Dinamov protivnik u Europskoj ligi, belgijski Genk, prodao je uoči susreta sa Zagrepčanima svojeg najboljeg igrača, Korejca Hyeon-Gyu Oha.

Oh je za Genk ove sezone namjestio tri i postigao 10 pogodaka u 32 utakmice u svim natjecanjima, čime je najbolji strijelac kluba i jedan od najboljih asistenata. U Genk je stigao iz Celtica u ljeto 2024., a sada će se zaputiti u turski Beşiktaş, koji bi sljedećim protivnicima Modrih trebao platiti 15 milijuna eura za južnokorejskog reprezentativca, piše Fanatik.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatsku jedna utakmica dijeli od najvećeg uspjeha ikada

