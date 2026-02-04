Dinamov idući europski protivnik ostao bez najboljeg igrača

Idući Dinamov protivnik u Europskoj ligi, belgijski Genk, prodao je uoči susreta sa Zagrepčanima svojeg najboljeg igrača, Korejca Hyeon-Gyu Oha.

Oh je za Genk ove sezone namjestio tri i postigao 10 pogodaka u 32 utakmice u svim natjecanjima, čime je najbolji strijelac kluba i jedan od najboljih asistenata. U Genk je stigao iz Celtica u ljeto 2024., a sada će se zaputiti u turski Beşiktaş, koji bi sljedećim protivnicima Modrih trebao platiti 15 milijuna eura za južnokorejskog reprezentativca, piše Fanatik.

