Dinamo želi veliku zvijezdu: Klub mu pokušava raskinuti ugovor, a Plavi pokriti kritičnu poziciju

Dinamo želi lijevog beka Bornu Barišića, a turski Trabzonspor, aktualni klub hrvatske nogometne zvijezde, želi s Barišićem raskinuti ugovor, javlja turski Fanatik. Dinamo želi riješiti problem kritične pozicije lijevog beka. Situacija na poziciji lijevog beka je eskalirala i Marko Marić, sportski direktor Dinama i trener Nenad Bjelica žele pojačati taj segment igre.

Lijevi bek kritična pozicija

U prvom dijelu sezone na toj je poziciji najčešće u Dinamu igrao dešnjak Ronael Pierre-Gabriel, a povratkom Takuye Ogiware u Japan jasno je da Nenadu Bjelici treba nova opcija na lijevoj strani obrane.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tako se samo nastavljaju brojne poveznice Dinama s igračima Trabzonspora, kluba koji je Bjelica vodio od travnja do listopada 2023. godine. I dalje je moguć dolazak Oršića, koji je sada slobodan, a piše se i da Bjelica otamo želi dovesti Enisa Bardhija, kapetana reprezentacije Sjeverne Makedonije.

Fanatik: 'Borna Barišić potpuno je razočarao'

Borna Barišić, koji je prema izvještaju Abdullaha Avcıja došao u momčad početkom sezone, potpuno je razočarao, kako to piše Fanatik. Ovaj 32-godišnji lijevi bek je imao samo 355 minuta u prvenstvu i Europi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Igrač kojeg izbornik Şenol Güneş ne ​​razmatra za momčad vjerojatno će otići u Hrvatsku. Barišić, čije se ime povezuje sa zagrebačkim Dinamom, ima visoku godišnju plaću koja stvara probleme. Uprava Barišiću želi raskinuti ugovor sporazumnim raskidom, kao što je to učinila s Oršićem", piše turski autor.

Žele ga se riješiti već u siječnju

Čelnici Trabzonspora stoga se već u siječnju žele riješiti Barišića i to na isti način na koji su se riješili Mislava Oršića, a to je sporazumnim raskidom ugovora. Ipak, Fanatik tvrdi da problem predstavlja Barišićeva velika plaća. Prema podacima Capologyja, lijevi bek u Trabzonsporu zarađuje 2.5 milijuna eura godišnje, a ugovor mu traje do ljeta 2026. godine.

Barišić odigrao jednu utakmicu za Dinamo 2015.

Podsjetimo, Barišić je već bio u Dinamu, koji ga je doveo na ljeto 2015. godine. Ipak, nakon samo jedne odigrane utakmice poslao ga je na posudbu u Lokomotivu, a onda ga vratio u Osijek, iz kojeg je Barišić napravio transfer u Rangerse.

Igrajući za Rangerse, Borna Barišić je postao stalni član reprezentacije te je osvojio broncu na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Ukupno je za Hrvatsku skupio 35 nastupa i zabio jedan gol.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Željko Kopić u Božićnom specijalu Net.hr-a kod Silvija Maksana

Tekst se nastavlja ispod oglasa