Nakon samo šest mjeseci izbivanja, Arijan Ademi vraća se u Dinamo! Vijest je to koja je odjeknula i obradovala navijače Plavih.

Bivši kapetan Maksimir je napustio u ožujku ove godine kada je otišao u kineski Beijing Guoan s kojim je potpisao ugovor do kraja 2025. godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dinamo je čak 'umirovio' njegovu peticu, no nakon samo šest mjeseci miljenik navijača ponovno će obući svoj najdraži dres. Iako zbog prekasnog potpisa neće moći igrati grupnu fazu Konferencijske lige, Ademi će pomoći Plavima da se vrate u sami vrh domaćeg prvenstva, a to je najavio i klub na svojim društvenim mrežama.

Naime, objavljen je isječak iz filma The Replacements (Zamjene), u kojem trener na pitanje što momčadi treba da se vrati u igru, govori: ''Heart. Miles and miles of heart'', što bi u prijevodu značilo ''Srce. Milje i milje srca.'' U opis je stavljeno plavo srce, što aludira na povratak srčanog kapetana i vođu svlačionice. Naravno, sve je to usporedivo s trenutnom situacijom zagrebačkog kluba, zaostatak u HNL-u, slab ulazak u europsku sezonu...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U komentarima su se javili brojni navijači oduševljeni ovim ''teaserom'', a ubrzo zatim objavljena je slika i dječaka na maksimirskom stadionu koji rade simboličan pokret rukom, karakterističan Arijanu Ademiju.