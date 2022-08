Nogometaši aktualnog hrvatskog prvaka, zagrebačkog Dinama, u utorak u Bugarskoj očekuje prva utakmica 3. pretkola Lige prvaka protiv Ludogoreca, a večer prije tog dvoboja Modri su odradili trening na stadionu u Razgradu.

Modri će u utakmicu s Bugarima ući oslabljeni neigranjem nekoliko važnih igrača. Na dvoboj s Ludogorecom nije putovao strijelac u posljednjoj utakmici, protiv Istre na Maksimiru, Mahir Emreli, koji je obnovio ozljedu leđa. Također, zbog problema s leđima u kadru za nastup protiv Ludogoreca neće biti ni braniča Theophilea.

Bio je upitan i nastup jednog od najboljih igrača, napadača Brune Petkovića, no on je doputovao u Bugarsku i odradio trening dan prije utakmice.

"Petković je ovdje. On je dobio je nezgodan udarac u rebro u Skoplju, dobro mu je i u kadru je", otkrio je Čačić.

"Sutra se igra utakmica preko koje će neki prijeći u play off Lige prvaka. Želje su obostrane, naglašene i s njihove i s naše strane. obje su momčadi u dobrom raspoloženju, iza sebe imaju pozitivne rezultate i za očekivati je da će to sutra biti dobra utakmica. Mi smo došli ovdje kao da se igra eliminacijska utakmica. Nastojat ćemo izvući dobar rezultat zahvaljujući kojem ćemo vidjeti play off Lige prvaka", rekao je na konferenciji za novinare trener Dinama.

Čačić je u posljednjoj utakmici, u HNL-u u petak, odmarao više važnih igrača pa da su travnjak u drugom poluvremenu napustili Arijan Ademi, Boško Šutalo, Luka Menalo, koji je zamijenjen zbog ozljede, no ona nije ozbiljna i očekuje se da će u Razgradu krenuti od prve minute.

Kako će izgledati sastav Dinama?

Na golu je situacija jasna, "jedinica" je rezervirana za Dominika Livakovića. Na stoperiskim pozicijama bi trebali zaigrati Boško Šutalo i Dino Perić, na desnom boku Stefan Ristovski, a na lijevom Petar Bočkaj koji je odigrao sjajno protiv Istre i pretpostavlja se da ovaj put Čačić na tu poziciju neće postaviti veznjaka Roberta Ljubičića.

Zadnji vezni će biti kapetan Arijan Ademi i Josip Mišić, a ispred njih bi trebali zaigrati Mislav Oršić, Luka Ivanušec i Menalo. U vrhu napada se očekuje Josip Drmić, a Petković bi mogao ući kasnije s klupe.

Mogući sastav Dinama:

Livaković; Bočkaj, Boško Šutalo, Perić, Ristovski; Ademi, Mišić; Oršić, Ivanušec, Menalo; Drmić