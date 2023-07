Dinamo će u srijedu nakon dvoboja Dinama iz Tbilisija i Astane doznati protivnika u 2. pretkolu Lige prvaka. Prvi dvoboj gruzijske i kazahstanske momčadi završio je bez pobjednika, 1-1.

Prva utakmica igrat će se 25. srpnja u 20 sati na Maksimiru, a Dinamo je objavio detalje o ulaznicama. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"U utorak 25. srpnja Dinamo će na stadionu Maksimir odigrati prvu europsku utakmicu nove sezone i biti domaćin u 2. pretkolu kvalifikacija za Ligu prvaka, a utakmica je na rasporedu u 20:00 sati.

Pravo prvokupa ulaznica za članove kluba počinje u četvrtak, 20. srpnja u 11h i traje do 23:59h.

Prodaja za sve ostale navijače krenut će u petak 21. srpnja u 11 sati.

Obje navedene opcije odnose se ISKLJUČIVO na ONLINE prodaju.

Online prodaja ulaznica moguća je na servisu: https://www.ulaznice.hr/gnkdinamo/ctl_evt.jsp?act=priredbe&p=t&t=9

FIZIČKA PRODAJA ulaznica na Ticket pointu počinje u subotu 22.07. u 11 sati i traje do 25.07. u 20:45 sati.

Fizička prodaja ulaznica na ticket pointu:

Subota 22.7. od 11 do 19h

Nedjelja 23.7. od 11 do 19h

Ponedjeljak 24.7. od 11 do 19h

Utorak 25.7. od 11 do 20:45h

Klub će zasad prodavati ulaznice ISKLJUČIVO ZA TRIBINE SJEVER DOLJE I ZAPAD DOLJE. Odluku o eventualnom otvaranju preostalih tribina klub će donijeti naknadno te o tome pravovremeno obavijestiti javnost.

Cijene ulaznica za utakmicu su sljedeće:

Tribina sjever dolje 10 eura

Tribina zapad dolje 25 eura

Novi MMA spektakl, FNC Armagedon, očekuje nas u subotu, 22. srpnja, a prijenos uživo moći ćete pratiti putem PLAY Premium platforme.