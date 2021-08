Prije točno 43 dana, nakon što je hrvatska nogometna reprezentacija hrabro pala protiv Španjolske na Euru u borbi za četvrtfinale, Siniša Oreščanin rekao nam je nešto zanimljivo...

'Legia nije u rangu sa Slavijom iz Praga'

"Na ovom Euru prikazalo se, vidjelo, zamijetilo kako god, i igrači koji su odigrali baš dobru dobru sezonu, oni su briljirali. Češka, tamo se to posebno vidjelo, kroz tu reprezentaciju provlačim tu ulogu internacionalaca, nitko ne spominje Slaviju iz Praga. To je jedna od najboljih momčadi srednje klase u Europi. Trojica ili četvorica su u prvih 11 Češke iz Slavije".

Podsjetila nas je momčad Legije iz Varšave u ove dvije utakmice protiv Dinama upravo na to. Poljski prvak spada u srednju klasu, barem prema potpisniku ovih redaka. Jako su čvrsti, teško je Plavima bilo, na kraju krajeva zabili su samo dva gola u dvije utakmice, primili jedan. No dobro, Legia i kad pobjeđuje i kad gubi nekako uvijek zabije gol, sve je to 1:0, 1:1, 0:1, 2:1... Zbog toga što pozornost više posvećuju obrani.

Siniša Oreščanin na preskokce je gledao Dinamo, šaltao je programe prateći i ostale utakmice...

"Legia nije u rangu sa Slavijom iz Praga, ali shvaćam što želite reći. Prvu utakmicu u Zagrebu sam gledao iskreno više, nego što sam gledao drugu jučer. Baš sad kad me zovete, vidim malo tu u novinama, listam, te komentare kako je to rutinska pobjedila bila, kako je to OK, kako je trener Krznar i najavljivao tako je to u principu i bilo. Prvo Lauritsen ono, pa Jakić, takvo što sigurno trenera zaljulja. No, mislim da je Dinamo to sve riješio, da su pronađene dobre ideje, zamisli, zamjene su bile korektne. Posebno mi je drago zbog Bartola Franjića. To je jedan vrlo karakteran dečko. Produkt je Dinamove škole odmalena. Znam ga odmalena, još od mlađih pionira. S te strane mi je jako drago. Nisam pozorno pratio utakmicu u Varšavi, ali zanimljivo da kad sam uvijek prebacio Legija je imala neku polušansu. Iako, Dinamo je sve to iskontrolirao, kontrolirao. Baš komentirao po kući, pa kad god okrene nekako mi je Legia opasna".

'Bartol Franjić mi je super'

NET.HR: Poznajete Bartola Franjića kažete. Recite nam da li takav jedan igrač poput njega, tada u mlađim dobnim skupinama, najčešće odmah odskače ili se istakne tek kasnije u razvoju?

OREŠČANIN: To vam je individualno, svašta se u takvoj situaciji može dogoditi. Nema vam tu pravila, znate. Doduše, on je i kao klinac bio dobar i bio je nositelj svoje generacije u Dinamu. On je 2000. godište. Bio je i kapetan i bio je dobar, govorilo se o njemu da obećava, da bi mogao biti dobar, odskakao je... Znači, kad sam ja bio u Dinamu, radio sam u pionirima i kadetima, on je bio mlađi pionir. No, tu vam nema pravila. Sve vam je to individualno. Bartol je bio dobar, OK, nositelj generacije. Baš je bio žrvanj. Puno ima primjera klinaca koji su bili dobri, mljeli, pa kasnije nestali. No, to je neka druga tema. Ono što je meni kod Bartola Franjića super je karakter i to što igra na svim pozicijama. On je vezni igrač pa ga trener Krznar, očigledno zato što mu vjeruje, stavlja na lijevi bok.

NET.HR: Kako vam izgleda ovosezonski Dinamo?

OREŠČANIN: Ono što sigurno, baš sam to negdje pročitao i slažem se s time, vidi se rutina. Dinamo je dobivao po lampi Europi dosta, a sad to više nije slučaj. Vidi se samopouzdanje, iskustvo, vidi se napredak mlađih igrača. Oni rastu, imaju dobre nosioce, orijentire u momčadi koji to sve drže a onda tu uskaču mladi igrači. Tako mladi igrači lakše stasaju i sazrijevaju. To se stvarno sad vidi. Mali Ivanušec i Majer su već klasika, Jakić recimo je malo iznenađenje za mene.

NET.HR: Ono što je Ivanušec jučer izveo, izbacio dva igrača i podvalio loptu Franjiću lijevom... Da je još okrenuo glavu u lijevo, u drugi smjer, bio bi no-look pas... Toliko je to dobro bilo...

OREŠČANIN: To je to, to je sazrijevanje i velika scena. Ipak su to pretkvalifikacije za Ligu prvaka. Poljaci isto napreduju, kao i Mađari. Imaju, najprije su sagradili, pobrinuli se za infrastrukturu, liga im je strašno praćena u zemlji, igraju tranzicijski nogomet. Ne neki dublji, kako bi možda to naši ljudi voljeli, nego tranzicijski nogomet. Mislim da je poljska liga, ima taj podatak, može se provjeriti, jedna od najbržih nogometnih liga, što god to značilo. Tranzicijska, reaktivna liga. Vidjeli ste Pogon, Legija isto, sve je to na istu bazu. Vole progresivni, vertikalni nogomet i tu se otvaraju tranzicije. U principu, to ljudi vole a ovi tome teže. No, po talentu, mi i oni, Hrvatska i takve nogometne zemlje, uz dužno poštovanje ne mogu u istu rečenicu. Nemaju oni ni tu platežnu moć, da mogu kupiti, dovesti neke vrhunske strance, barem prema onom što sam vidio u Legiji. Svaka čast svima, ali treba jedan dobar stranac. To diže kvalitetu momčadi. Sve vam to ovisi i o platežnoj moći same države. Mađari se razvijaju na dobar način. Evo, Ferencvaros je jučer prošao boljeg suparnika. Oni imaju kontinuitet a i uostalom izbacili su Dinamo iz Lige prvaka, o čemu pričamo.

'Slavia Prag je baš dobro posložena momčad'

NET.HR: Inače, što radite u životu, gdje ste?

OREŠČANIN: Doma sam. Pratim nogometna zbivanja, radim nešto malo za sebe, čovjek mora biti u zbivanjima pa pratim utakmice.

NET.HR: Imate li kakve ponude za novi posao?

OREŠČANIN: Uvijek ima nešto.

NET.HR: Iz HNL-a?

OREŠČANIN: Za sad nije bilo.

NET.HR: A imate li možda vi kakvu želju? Ne znam, nešto nam često spominjete tu Slaviju Prag, znači češka liga. Kao da malo gravitirate takvim jakosnim ligama, koje rastu, koje su respektabilne.

OREŠČANIN: Ne, naravno da su zanimljive. Slaviju Prag sam naveo samo kao primjer. Kad smo gledali, pratili, moje kolege i ja, vidjeli smo ekipu jednu kao Slavija, koja je bila baš onako dobro posložena. Pa sad ispada da stalno spominjem tu Slaviju. Ne, nego sam uočio da je dobro posložena, s obzirom na kvalitetu i platežnu moć. Vidi se dobar rad trenera, u tom kontekstu to volim spomenuti. Je li moguće da odem u češku ili neku sličnu ligu, ne znam. Svašta čovjek odluči, od želje do realizacije je dug put. Dragi Bog sve to vodi pa će on sve i posložiti.

NET.HR: Kako vam Hajduk izgleda? Pojačali su se, ostao je Livaja, ostao je i Lovre Kalinić, došao Filip Krovinović, stvorila se euforija iz ničega i onda opet hladan tuš. Ovog puta, euforija je trajala do kraja srpnja a ne do velike Gospe. Budimo realni...

OREŠČANIN: Vidim u Hajduku dobrih stvari. Ne volim puno po medijima iskakati posebno ne oko Hajduka, ne znam, takav sam tip a i radio sam u Hajduku. Dat ću vam ovakav odgovor. Evo, upravo prije vašeg poziva sad sam vidio da će vjerojatno dovesti dva vezna u sredinu, spominju se Fossati koji je već bio i Čanađija. To je rukopis novog sportskog direktora. Normalno je da je sportski direktor glavni čovjek u klubu, zbog posla koji radi. Samo neka ga se pusti da radi svoj posao i to je to.