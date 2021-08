Nogometaši zagrebačkog Dinama u prvoj su utakmici posljednjeg, 4. pretkola Lige prvaka izgubili na gostovanju kod Šerifa u Tiraspolu sa 3:0.

Dvostruki strijelac za Šerif bio je Traore (45', 80'), a jedan gol je dodao Kolovos (54'). Domaći sastav u potpunosti nadigrao hrvatskog prvaka te zasluženo stekao veliku prednost pred uzvrat u Zagrebu za osam dana.

'Bio sam kao iscijeđeni limun'

"Mogu samo reći da sam na terenu vidio momčad kakvu možete samo sanjati. Naravno, govorim o momčadi Šerifa. Svi su dečki izgledali jako moćno, odigrali su fantastično. Drago mi je što smo pobijedili, ali ne smijemo se opustiti i pripremiti se za uzvrat u Zagrebu 25. kolovoza. Nakon toga možda ćemo moći govoriti o nečemu. Sad smo odradili samo dio posla i to je sve što ću reći", rekao je nakon utakmice Šerifov trener pa dodao:

"Kad smo ušli u svlačionicu, bio sam kao iscijeđeni limun, bez emocija. Kao da sam ja trčao i igrao! Ali s psihološke strane, vjerujte mi, to nije bilo isto. Mogu reći da sam bio s njima svih 94 minute. To su čiste emocije. Takav sam čovjek, mislim da ne treba to čuvati u sebi, onda će ti biti lakše. Ako previše toga držiš, možda to neće biti dobro po zdravlje."