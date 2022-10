Nogometaši Dinama u srijedu od 18 i 45 sati gostiju kod RB Salzburga u trećem kolu grupne faze Lige prvaka. Dinamo je u odličnoj formi i drži drugo mjesto u skupini, ali idu na noge izuzetno zahtjevnom protivniku koji je prema učinku u Ligi prvaka jedna od najupsješnijih ekipa u Europi.

Uz to imaju čitav niz vrhunskih mladih igrača, poput Luke Sučića koji vrijedi 20 milijuna eura ili Benjamina Šeška, napadača kojeg mediji nazivaju "novim Haalandom" i kojeg je već bezecirao RB Leipzig.

Njihov trener Matthias Jaissle, najavio je ogled s Dinamom i vjeruje kako će biti izjednačeni u snagama.

"Mislim da je Dinamo snažna momčad, pobijedili su Chelsea, dominiraju u svojoj ligi. Dugi su niz godina prvaci, pa vjerujem kako će to biti izjednačena utakmica, ali mi želimo bodove u tom ogledu. Vjerojatno će sitnice odlučivati o pobjedniku. Moramo paziti na prekide, to se uvijek kažnjava u Ligi prvaka. Treba obratiti pažnju na obranu, Dinamo je odličan u tranziciji, bit ćemo spremni na to", rekao je u uvodu Jaissle.

'Ne bih imao ništa protiv da im zabije tri gola'

Trener pak misli da bi ova dva susreta s Dinamom mogla biti presudna.

"Hoće li naše dvije utakmice s Dinamom biti ključne? Nisam baš miljenik toga da se već nakon dva kola priča o tablici i o tome tko će proći dalje, ali sigurno će ova dva susreta imati ključnu ulogu u tom smjeru. I Dinamo će biti prilično motiviran, tko tu uzme više bodova, može se nadati europskom proljeću", veli trener.

Pitali su ga i je li netko od njih detektirao tko je kod Dinama najopasniji.

"Dinamo ima dosta zanimljivih igrača, ali oni su vjerojatno malo prestari za naše skaute, haha. Ali da kojim slučajem tražimo starije i iskusnije igrače, sigurno bi nam bili zanimljivi Petković i Oršić, to su igrači koji rade razliku na terenu. Ja sam presretan sa svojom momčadi", izjavio je.

Komentirao je kratko i svog "Haalanda", Slovenca Šeška. "Ne bih imao ništa protiv da i Šeško sutra zabije tri gola", šaljivo je odgovorio trener Salzburga.