Kuglice su odlučile! Prođu li protiv AEK-a, dinamovci će za Ligu prvaka odmjeriti snage sa Royal Antwerpom. Međutim, ako ispadnu slijedi play-off za Europsku ligu, a protivnik će biti poraženi iz ogleda Sparte iz Praga i Copenhagena.

Prva eventualna utakmica igrat će se 24. kolovoza u Zagrebu, a uzvrat 31. kolovoza u Češkoj ili Danskoj.

Osigurana jesen u Europi

Podsjećamo, ukoliko se za Dinamo ostvari najgori mogući scenarij, a to je ispadanje i od AEK-a, a zatim i od Sparte ili Copenhagena u play-offu Europske lige, zagrebački će klub igrati u skupinama Konferencijske lige.

Svi parovi play-offa Europske lige

Olympiacos FC (GRE) / KRC Genk (BEL) vs FK Čukarički (SRB)

R. Union Saint-Gilloise (BEL) vs FC Lugano (SUI)

SK Slavia Praha (CZE) / SC Dnipro-1 (UKR) vs FC Zorya Luhansk (UKR)

FC Astana (KAZ) / PFC Ludogorets 1945 (BUL) vs AFC Ajax (NED)

FK Žalgiris Vilnius (LTU) / BK Häcken (SWE) vs Aberdeen FC (SCO)

LASK (AUT) vs HŠK Zrinjski (BIH) / Breidablik (ISL)

KÍ Klaksvík (FRO) / Molde FK (NOR) vs FC Sheriff Tiraspol (MDA) / FC BATE Borisov (BLR)

NK Olimpija Ljubljana (SVN) / Galatasaray AŞ (TUR) vs Qarabağ FK (AZE) / HJK Helsinki (FIN)

ŠK Slovan Bratislava (SVK) / Maccabi Haifa FC (ISR) vs Raków Czestochowa (POL) / Aris Limassol FC (CYP)

AEK Athens FC (GRE) / GNK Dinamo (CRO) vs FC Copenhagen (DEN) / AC Sparta Praha (CZE)

