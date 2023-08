Na svim stadionima bilo je pregršt uzbuđenja i pogodaka, a na utakmicama u Slovačkoj i Sloveniji odvijala se prava drama.

Nogometaši ljubljanske Olimpije na dramatičan su način izborili plasman u treće pretkolo Lige prvaka svladavši u uzvratu bugarski Ludogorec s 2-1 te slavili s ukupnih 3-2.

Ovaj poraz u rangu je onog od Dinama 2012. godine

Bugarska momčad je golom Kirila Despodova povela u 15. minuti i došla do ukupne prednosti s obzirom na to da je prvi dvoboj završio 1-1. No, samo tri minute poslije slovenski reprezentativac Timi Elšnik postigao je izjednačujući pogodak, da bi se u završnici pretvorio u junaka, a Despodov u tragičara utakmice.

Naime, Elšnik je u drugoj minuti sučevog dodatka postigao pogodak za 2-1 i prolaz Olimpije, ali su Bugari imali priliku u 11. minuti izboriti produžetak. Naime, dosuđen je kazneni udarac, ali ga Despodov nije uspio realizirati pa će Olimpija u trećem pretkolu igrati protiv boljeg iz sraza turskog Galatasaraya i litavskog Žalgirisa, u kojem je prva utakmica u Kaunasu završila 2-2.

Ivan Posavec je bio u početnoj postavi Olimpije i igrao do 82. minute.

Asistencija bivšeg Vatrenog

Tin Jedvaj je odigrao cijelu utakmicu u dresu Panathinaikosa koji je pred svojim navijačima odigrao 2-2 protiv ukrajinskog Dnjipra, ali mu je i to bilo dovoljno za prolaz s obzirom na pobjedu 3-1 u prvoj utakmici. Hrvatski stoper je u 15. minuti bio asistent za vodeći pogodak atenske momčadi, a strijelac je bio slovenski napadač Andraž Šporar. Ukrajinci su pogotkom Artema Dovbika izjednačili u 24. minuti, a potom i poveli kad je u 54. minuti mrežu pogodio Eduard Sarapij. Šporar je svojim drugim pogotkom u 70. minuti postavio konačnih 2-2.

Panathinaikosov sljedeći suparnik je francuski Olympique Marseille.

Prekasno upalili motore

Zrinjski je na gostovanju kod Slovana u Bratislavi izvukao remi (2-2), ali u treće pretkolo idu Slovaci koji su slavili s 1-0 u prvom dvoboju. Aleksandar Čavrić (5) i Sharani Zuberu (66) bili su strijelci za Slovan, dok je Hrvoje Barišić u 75. minuti postigao prvi pogodak za Zrinjski na asistenciju Tomislava Kiša, a konačnih 2-2 postavio je Antonio Ivančić (90+3).

Slovan u trećem pretkolu ide na boljeg iz dvoboja izraelskog Maccabija iz Haife i moldavskog Sheriffa koji ima 1-0 iz prve utakmice.

Rapsodija

Još jedna golijada viđena je u srazu ciparskog Arisa i bjeloruskog BATE Borisova. Nakon 6-2 u Limassolu za domaću momčad, Ciprani su u drugom dvoboju slavili s 5-3 i tako s ukupnih 11-5 prošli u sljedeće pretkolo. Aris će za suparnika imati pobjednika dvoboja azerbajdžanskog Qarabaga i poljskog Rakowa koji je u prvoj utakmici slavio s 3-2.