Iznenađenje na Maksimiru: Dinamo preuzima trener koji je radio čuda u Francuskoj?

Potraga za trenerom Dinama još uvijek traje, a tko će preuzeti momčad nakon smjene Sergeja Jakirovića pitanje je na koje velika većina nogometnih zaljubljenika u Hrvatskoj traži odgovor.

Nakon šokantnog poraza od Slaven Belupa svima je postalo jasno kako trener na Maksimir mora doći što prije, a kako smo već pisali Nenad Bjelica bi se vrlo lako mogao vratiti na klupu Plavih.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Međutim, veliki kandidat uz Bjelicu je i bivši trener PSG-a te Lyona, Paul Le Guen (60). Francuski stručnjak koji je bez posla u zadnje dvije godine nakon što mu je završio trogodišnji mandat u francuskoj Drugoj ligi na klupi Le Havrea.

Taj mandat nije završio bajno jer Le Guen nije izborio promociju u Ligue 1, no pogleda li se njegova karijera jasno je kako se radi o vrlo kvalitetnom stručnjaku s velikim uspjesima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na klupi Lyona je primjerice od 2002. uzeo tri uzastopna naslova prvaka Francuske i dogurao do četvrtfinala Lige prvaka. Bilo je to, doduše, prije oko 20 godina, no u karijeri je vodio i PSG te reprezentaciju Kameruna.

Francuzi su već napunili svlačionicu Dinama u igračima kao što su Théophile-Catherine, Bernauer, Pierre-Gabriel i Mbuku, a sada je vodstvu Dinama ponuđen i francuski trener. Francuski bi se dakle mogao pričati 'na veliko' u HNL-u jer je eto i Hajduk uzeo Francuza za sportskog direktora u Francoisu Vitaliju.

Ostaje za vidjeti za koga će se u Dinamu odlučiti, a za očekivati je da se ime novog trenera nikako neće objaviti prije utakmice Kupa u srijedu kada Dinamo gostuje kod Banjolea. No, možda već subotnju utakmicu prvenstva protiv Lokomotive bude vodio novi trener.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamova prva presica nakon smjene Jakirovića: 'Ova je odluka trenutačno najbolja za klub'