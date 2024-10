Bod protiv Monaca pomogao je Dinamu na 'zaboravljenoj' ljestvici: Sljedeći na redu su Škoti!

Nakon što je Dinamo sjajno odigrao utakmicu s Monacom, konačnih 2-2 i osiguran bod ostali su kao razočaranje. Dinamo je diktirao utakmicom, ali dvije pogreške Nevistića i Bernauera koštale su Plave sva tri boda. Ipak i ovaj bod donio je puno, a ako Dinamo ovako nastavi mogao bi osigurati i izravan plasman u Ligu prvaka iduće sezone.

Plavi su remijem protiv Monaca preskočili Šahtar na ljestvici klubova prema UEFA-inom koeficijentu mogu izboriti Ligu prvaka. Ukrajinci su držali drugo mjesto no poraz Šahtara kao i Salzburga, Crvene Zvezde i Young Boysa poguralo je zagrebačke Plave na drugo mjesto. Iznad njih još je samo škotski Rangers koji trenutno drži privilegirano mjesto koje iduće sezone vodi u Ligu prvaka. Ako Dinamo nastavi s ovako dobrom i hrabrom igrom mogao bi opasno zaprijetiti Škotima.

Naravno Dinamo ako to i uspije najprije mora osvojiti HNL kako bi iskoristio direktan plasman. Osim toga bod s Francuzima važan je jer je pomakao Dinamo s dna ljestvice Lige prvaka i premda je 24. mjesto još daleko Dinamo ima šanse doći do njega. Nit će to težak klub, no ovakav Dinamo kakvim se pokazao u četvrtak sigurno je spreman dobro se potući.

