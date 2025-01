Dinamo predstavlja Fabija Cannavara: 'U kontaktu smo posljednja tri mjeseca, žao mi je Bjelice'

Dinamo u petak (15 sati) predstavlja Fabija Cannavara kao svog novog trenera.

Cannavaro je u četvrtak stigao u Zagreb i potpisao ugovor s Dinamom, a na klupi je naslijedio Nenada Bjelicu koji je smijenjen nakon slabih rezultata u HNL-u.

Cannavaro će nakon predstavljanja na konferenciji za medije pa odraditi prvi trening, a nakon toga u ponedjeljak povesti svoju novu momčad na pripreme u Tursku gdje će odigrati i četiri pripremne utakmice uoči nastavka sezone.

Jako sam sretan što sam ovdje, ovo je velika prilika za mene. Dinamo je povijesni i važan klub, poznat po kvaliteti svojih igrača", rekao je Cannavaro na početku pa napomenuo:

"U kontaktu sam s Dinamom posljednja tri mjeseca, to sam htio razjasniti, radi se o tri mjeseca."

"Prije šest dana dogovorio sam se sa sportskim direktorom Dinama. Žao mi je prethodnog trenera, znam da je dobro radio, ali to je nogomet. Nisam još razgovarao s igračima, ali cilj je smanjiti zaostatak u prvenstvu. U Ligi prvaka čekaju nas dvije važne utakmice protiv Milana i Arsenala. Mogu vam jamčiti da ću naporno i marljivo raditi svaki dan kako bih poboljšao igru. Nastojat ću uvesti mlade igrače jer je ovo klub koji je poznat po talentima. Nisam ovdje kako bih učio nego kako bih podijelio svoja iskustva", dodao je.

"Uvijek postoji vrijeme prilagodbe, ali na kraju u nogometu ne postoje jezične barijere. Naša je obaveza da naši navijači budu ponosni na nas kao što smo i mi ponosni na njih", istaknuo je pa govorio o trenutnoj situaciji:

"Moramo biti jako dobri. Na sreću, prvo imamo pripreme u Turskoj gdje ćemo raditi. Nakon toga moramo biti uspješni. Razlika između nas i onih iznad nas je ta da ne možemo griješiti. Vrijeme koje imamo na raspolaganju moramo iskoristiti za najbolju moguću pripremu. Tražit ću žrtvu od igrača, od sada do kraja prvenstva. Prije svega, radit ću puno i marljivo, puno ću razgovarati s igračima. Karijera nogometaša je kratka, mora se iskoristiti do maksimuma. Razina motivacije biti će vrhunska protiv Arsenala, a onda razina motivacije protiv klubova u HNL-u ponekad nije na istoj razini. To je normalno."

"Ovo je momčad koja godinama pobjeđuje, i šteta bi bilo ne iskoristiti tu kvalitetu. Igrače ću podsjetiti koliko je karijera kratka i da je šteta ne iskoristiti ju kako treba. Tijekom prvenstva motivacija nekad nije na istom nivou, i to je normalno i razumljivo.

