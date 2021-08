Playoff Lige prvaka

Stadion u Maksimiru: Zagreb

Gledatelja: 8015

Glavni sudac: Orsato (Italija)

DINAMO - ŠERIF 0-0 (0-3)

DINAMO: Livaković - Ristovski, Theophile-Catherine, Franjić - Moharrami, Ivanušec, Mišić, Oršić - Majer, Petković - Čop

Klupa: Zagorac, Štefulj, Milić, Ademi, Gojak, Kastrati, Moubandje, Bulat, Šutalo, Jurić, Menalo, Špikić

ŠERIF: Athanasiadis - Cristiano, Arboleda, Dulanto, Costanza - Addo, Thill - Traore, Kolovos, Castaneda - Luvannor

Klupa: Marković, Pascenco, Petro, Radeljić, Belousov, Julien, Cojocari, Yansane

Nogometaši Dinama nisu se uspjeli plasirati u skupinu Lige prvaka nakon što su u uzvratnoj utakmici playoffa u Zagrebu u srijedu navečer odigrali 0-0 sa Šerifom. U prvoj utamici u Tiraspolu Šerif je pobijedio s 3-0.

Modri nisu uspjeli izvesti podvig i nadoknaditi tri gola zaostatka, pa se moldavski Šerif plasirao po prvi puta u skupnu fazu Lige prvaka.

Čvrsta obrana Šerifa

Dinamo nije našao načina kako probiti obranu Šerifa na čelu sa sjajnim golmanom Athanasiadisom, kojeg Zagrepčani nisu uspjeli svladali u oba susreta.

Šerif je neočekivano krenuo napadački od prve minute, a u 4. minuti Luksemburžanin Thill je nakon proigravanja Luvannora pogodio vratnicu.

Dinamo se snašao tek nakon desetak minuta, Ivanušec je propustio dobru priliku, a pokušaje Petkovića branio je vratar Moldavaca Athanasiadis, pa se na odmor otišlo bez golova.

Oršić odlično tukao u 52.

Vratar Šerifa obranio je udarac Oršića u 52. minuti, a onda se igra posve smirila, dok su se Dinamovi napadi razbijali o neprobojnu obranu domaćina.

Pred 8100 gledatelja na stadionu Maksimir sudio je Orsato iz Italije.

94' - Gotova je utakmica.

92' - Adama Traore pobjegao je obrani Dinama i tukao s nekih 10 metara iz kosa s lijeva ali briljantno je to obranio Livaković. Čisto malo za popravljanje statistike gostiju.

90' - Igrat će se najmanje još 4 minute.

87' - Sjajno je tukao Petković s 10 metara okružen igračima ali opet, po tko zna koji put, brani Athanasiadis.

85' - Petković je dobio lakat u lice, Luvannor požutio.

84' - Gojak i Menalo ulaze u igru za Dinamo. Izlaze Mišić i Oršić.

81' - Kombiniraju Plavi ali odlično se brani Šerif.

80' - Šerif, kako stvari stoje, će postati prvi klub iz Moldavije koji je izborio plasman u skupinu Lige prvaka.

76' - Nema gola Dinama, Oršić je pogodio iz blizine ali diže pomoćni sudac zastavicu.

71' - Oršić je tukao s 23 metra ali daleko je to otišlo iznad gola. 16-5 u udarcima za Dinamo.

62' - Moharrami izlazi iz igre, Kastrati ulazi. Ovo mu je 5. nastup ove sezone u Europi, četvrti put kao jocker s klupe.

61' - Petković se poskliznuo prije udarca i odlazi to u nepovrat.

58' - Dinamo ima posjed.

58' - Prva promjena na utakmici. Yansane ulazi, Castaneda izlazi kod gostiju.

56' - Luvannor je tukao i poprilično promašio.

54' - Pritisak Dinama.

53' - Kakav udarac Oršića, ali i to brani Athanasiadis. Pucao je Oršić blago s lijeve strane, fantastično je padala ona a golman Šerifa se ispružio koliko je dug i širok.

50' - Šerif odlično stoji u obrani.

47' - Odmah su se dinamovci bacili na glavu.

46' - Nema promjena u Dinamu.

46' - Počeo je nastavak utakmice. Nadamo se boljim vijestima iz Maksimira.

47' - Završilo je prvo poluvrijeme. Dinamo je puno bolji nego u Tiraspolu ali za sad nije pronašao način zabiti gol. Tek sad Plavi mogu žaliti za onim izdanjem u Moldaviji. Rezultat ide na ruku Šerifu, na korak su od plasmana u grupu Lige prvaka. Treba nam neka ludost u nastavku.

45' - Igrat će se još dvije minute u prvom dijelu.

44' - Christiano je izbacio loptu u korner. Mišić je nakon toga iz prve htio pucati nakon ubačaja iz kornera ali ništa od toga.

41' - "Samo ti Dinamo šampione, život dat' ću za tebe", raspjevani su Boysi na Sjeveru.

40' - Par sudačkih odluka sad koje izazivaju nezadovoljstvo kod Dinama.

35' - Šerif brani ogromnu prednost iz prve utakmice, a danas mu je takva i taktika, obrambena uz brzu tranziciju. Prepustili su Moldavci loptu dinamovcima i totalno se povukli. Čvrsti blok zasad funkcionira jer mreža im je i dalje prazna. Nije ovo dobro, sve ide u korist gostima iz Tiraspola.

30' - "Dinamo treba taj gol prije poluvremena. Šerif je u ovih pola sata napravio dosta toga", napisao je jedan nogometni fan na Twitteru koji prati dvoboj. Paralelno s utakmicom pratimo o što se događa na društvenim mrežama glede utakmice.

30' - Osam kornera Dinama za sad.

30' - Ovo je jedan drugačiji Dinamo, puno opasniji i konkretniji nego u Tiraspolu.

27' - Livaković boksa loptu daleko naprijed.

26' - Šerif je ubacio korner, jedna niska lopta sad, Traore je petom pokušao iznenaditi Livakovića ali Mišić je siguran. Malo je pao tempo, uspjeli su Moldavci na nekoliko minuta umrtviti susret i primiriti Dinamo. Više od deset tisuća navijača stiglo je na Maksimir.

21' - "Dinamo, Dinamo, znaj da te volim ja, ti si ponos Zagreba", grmi sa Sjevera.

19' - Moharrami je pucao daleko na tribine.

17' - Oršić se sjurio po lijevoj strani ali odmah su dvojica na njemu. Dinamo u obrani igra s trojicom, ali Krznar ako uvidi da su Plavi klimavi, da Šerif ima inicijativu toliku da bi ju mogao i opravdati golom, onda će vratiti i četvrtog u obranu.

14' - Nakon lošeg početka, Dinamo se probudio i sad ima inicijativu. Evo sad Čop po golu skroz s lijeve strane, ravno u ruke Athanasiadisa.

12' - Costanza je dobio žuti karton. Apsolutno zasluženo. Traore već ima žuti. Znači, ovo im je drugi u utakmici.

11' - Auuuu, kakva akcija Dinama, šteta! Ivanušec je tukao ravno u golmana Šerifa s nekih 13 metara. Ivanušec je u naletu tukao desnom, ali kao da je išao samo plasirati udarac, lopta je kao magnet završila u rukama golmana Athanasiadisa.

8' - Uf, da je pobjegao samo: Dulanto je uklizao Čopu na lijevoj strani. Čop se jako lijepo ubacio u prostor između desnog stopera i desnog beka, a Majer mu šalje dobre lopte.

7' - Uuuuu, kako je to bilo blizu. Petković je tukao s nekih 8 metara glavom, lopta je išla pod prečku a Athanasiadis je to spasio u korner. Nakon ubačaja Majera, ništa se konkretno nije dogodilo.

6' - Petković je pokušao ubaciti s desne strane ali čisti to obrana Šerifa.

4' - Evo šansa za Šerif u svom trećem već dolasku pred gol Dinama. Šerif ima loptu u svojim nogama, umalo su zabili sad. Pogodili su gosti okvir gola. Thill, reprezentativac Luksemburga, pogodio je okvir a odlično mu je podvalio Luvannor. Zamrznuli su se gledatelji na Maksimiru. Očekivali smo napadački Dinamo, a zapravo je Šerif stvorio nekoliko opasnosti u prve tri minute. Thill je pobjegao iza leđa Ristovskom i izbio sam pred Livakovića ali promašio je sa strane.

1' - Počela je utakmica. Sretno Dinamo!

20.56 - Izlaze nogometaši obje momčadi: "Dinamo, Dinamo, grmi s tribina".

20.55 - Još nas malo dijeli do utakmice Dinama i 19-strukog prvaka Moldavije. Inače, klub je tek 1997. osnovan.

20.46 - Još 15-ak minuta preostalo je do početka utakmice, a Maksimir se i dalje puni. Više od osam tisuća gledatelja stiglo je na utakmicu, a ostali navijači neprestano pristižu pa bi ta brojka mogla biti i veća. Nadamo se kako će navijači biti glasni i 12. igrač Dinamu. Trebat će Plavima danas podrška.

19:40 - Stigli su početni sastavi Dinama i Šerifa. Kao što možemo vidjeti, nema Jakića, a u obrani igra samo jedan pravi stoper. Sve u svemu, ofenzivna je ovo postava hrvatskih prvaka, nema trener Krznar drugih opcija. S Maksimira se uživo javio Marko Vargek za RTL.

18:00 - Nogometaši Dinama večeras imaju samo jednu priliku za preokrenuti 0-3 iz Tiraspola. Za produžetke Plavima treba 3 gola, za prolaz 4.

(Ne)moguća misija

Da, čini se kao nemoguća misija. No, je li stvarno tako nemoguća? Sjetimo se samo onog čuda protiv Tottenhama, pa zašto ne bi vjerovali da se takvo što može dogoditi?

Trener Damir Krznar stoga je najavio kako će njegova momčad krenuti silovito i napadački od prve minute, ali ne smije zaboraviti niti na obranu u kojoj se mora igrati čvrsto i odgovorno.

"Najvažnije je da svi mi, bez obzira na poteškoće sa sastavom, vjerujemo da ova momčad ima snage, energije i znanja nadoknaditi zaostatak iz Tiraspola. Vjerujem da možemo doći do pozitivnog rezultata koji nas vodi u Ligu prvaka. U sportu je sve moguće, pogotovo u nogometu, dokazalo se to puno puta. Uostalom, i mi smo to dokazali u nedavnoj prošlosti i to je jedan od momenata na kojem gradimo optimizam", najavio je Krznar.

'Bez obzira na sve, prva je zadaća ne primiti gol'

Dinamov strateg svjestan je kako je u prvoj utakmici prvenstveno zakazala obrana.

"Možda će nekome zvučati malo čudno, ali osnovno je zatvoriti pristupe našem golu. To nam je bio problem u Tiraspolu. Bez obzira na sve, prva je zadaća ne primiti gol, ali pritom i otići u napad s igračem, dva viška. Moramo 'uzeti' dubinu i spriječiti ubitačnu Šerifovu kontru. Kad kažem da moramo voditi brigu o obrani, nemojte to pogrešno shvatiti kao 'bunker'. Mi moramo krenuti iznimno ofenzivno. Pokazat ćemo to i našim sastavom, ali pritom ne smijemo zanemariti fazu obrane. Mora biti ravnoteža između obrane i napada, ali jamčim da ćemo igrati napadački cijelu utakmicu", dodao je Krznar. Niti protiv Šerifa Krznar neće moći računati na sve igrače, ozlijeđeni su stoperi Lauritsen i Perić, a zbog ozljeda će kapetan Ademi i Jakić na početku utakmice biti na klupi.

Podrška navijača

Međutim, Krznar očekuje veliku podršku navijača i da bi uz njihovu pomoć mogao doći do čuda.

"Po najavama i prodaji ulaznica, zasta vjerujem da će stadion biti ispunjen. Optimisti smo, znamo da dinamovci stoje uz klub, da su čvrsto uz nas, željni uspjeha i lijepih utakmica u Zagrebu, da će doći u velikom broju, biti glasni, podržavati nas, a vjerujem da na njihovim krilima možemo do uspjeha".

Prijenos utakmice je na na drugom programu HTV-a od 20:50 sati, kao i na Areni Sport.