Dinamo ovoga vikenda, u nedjelju (21 sat), gostuje kod Osijeka u drugom kolu HNL-a, a taj susret najavio je u petak trener Plavih Sergej Jakirović na konferenciji za novinare.

"Igramo protiv jedne momčadi koja ima puno talenta i potencijala, pomladili su se, krenuli nekim drugim putem u smislu da dovode igrače koji su potentni i koji se žele dokazati. Naravno da ćemo imati i mi dodatni motiv jer je na Opus areni uvijek vatreno i napeto do samog kraja. Možda je sada situacija drugačija jer su oni jučer igrali Europu, mi dolazimo svježiji, živo me zanima kako ćemo se prezentirati u nedjelju, radimo naporno, naš cilj je uvijek pobjeda i tri boda. Smatram da ako ćemo igrati kao u prvom kolu i još nadograditi neke stvari koje su bile malo slabije onda možemo ići s optimizmom prema toj utakmici", rekao je Jakirović na početku i nakon toga progovorio o zdravstvenom stanju u svlačionici i osvrnuo se na Petkovića koji se bio ozlijedio:

""Bruno je dobro, već je u subotu iza Istre trenirao, nismo htjeli ništa s njim riskirati da se ne bi zakompliciralo nešto pred jako važne utakmice koje nam dolaze. Što se tiče ove utakmice neće biti Stojkovića koji je dobio jedan jako neugodan udarac u mišić, koji se malo zakomplicirao. Nije to ništa strašno, ali s njim moramo biti jako oprezni, to je bilo protiv Jaruna. Jučer je jako neugodan udarac dobio Mauro Perković, jučer nije bilo ništa da je puklo, rendgen je pokazao da nije ništa puklo, ali u ponedjeljak moramo napraviti magnet da vidimo što je sa zglobom, što je s koljenom, ali se nadamo da nije ništa puklo. Tako da on neće biti u konkurenciji za utakmicu."

Plavi su prvenstvo otvorili uvjerljivom pobjedom nad Istrom, dok je Osijek kiksao i ostao bez bodova protiv povratnika u prvu ligu Šibenika.

"Sigurno da Osijek nije zadovoljan kako je ušao u prvenstvo, sigurno su računali na tri boda, mogla je ta utakmica otići i na Osijekovu stranu. Jedno je kada igraju s Dinamom, kada igraju s drugima, ali mi moramo biti spremni na to. Naravno da će se oni htjeti pokazati pred svojim igračima, ali naravno da kad si u Dinamu da se očekuje da dobro igraš i da pobjeđuješ i s tim ciljem idemo u Osijek", poručio je Jakirović i nakon toga potvrdio da je Kolumbijac Cordoba u Zagrebu te da mora proći liječnički pregled nakon čega će potpisati za Plave.

