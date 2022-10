Prije početka večernjeg treninga, trener Dinama Ante Čačić i Josip Mišić izašli su pred novinare u Maksimiru kako bi najavili sutrašnji veliki sraz Dinama i RB Salzburga na Maksimiru, ključan za Dinamove ambicije ove jeseni u Ligi prvaka.

Prvi put od 21.00

Modri' će prvi put ove sezone igrati u terminu od 21 sat, a hoće li mu večernji termin donijeti veću sreću nego u prvom ogledu sa Salzburgom tek ćemo vidjeti. Čačić je rekao kako je ovo najvažnija utakmica za Dinamo u Ligi prvaka. Priznao je kako su si samo zakuhali ovu situaciju.

"U oba posljednja poraza zaključili smo kako smo konkurentni, kako nismo bez veze tu. Utakmica u Salzburgu je pokazala kako je utakmica mogla otići na drugu stranu. Imali smo dobrih stvari ali i slabosti. Mirnoće, energije, kuraže ali sutra očekujem jedan nogometni ambijent u kojem će naši navijači biti 12. igrač i da će igrači dati svoj maksimum. Priželjkujem pun plijen", istaknuo je Ante Čačić u uvodu. Kad su došla pitanja novinara, zahuhtalo se po zanimljivosti...

Ofenzivniji Dinamo

Dinamo protiv RB Salzburga mogao bi stajati na travnjaku izrazito ofenzivno, najofenzivnije do sad. Da, nekako svi patimo što Plavi u Salzburgu nisu bili još ofenzivniji i hrabriji prema naprijed u pojedinim trenucima...

"Ja se ne sjećam da je Dinamo ikada igrao ofenzivnije, to se vidi po našoj efikasnosti u HNL-u i Europi. U Ligi prvaka se igra ofenzivno koliko nam suparnik dozvoli, do sada nismo bili uspješni. Ali, u toj momčadi su Oršić, Petković, bio je i Drmić, tu je Ivanušec..., imali smo dva ofenzivna bočna igrača, Ademi koji stalno ide prema naprijed, bilo je to ofenzivno, ali nam je u Salzburgu falilo više kuraže. Najveći problem je bio što smo ulazili u pojedinačne tehničke greške koje su nam lomile sigurnost, tu smo imali problema. Realno, imali smo isto prilika kao i oni, utakmicu je prelomio jedan penal".

Ante Čačić je nastavio...

"Nas isključivo zanima pobjeda, oni nas drže u borbi za europsko proljeće. Promjene u momčadi? Meni je Theophile bio korektan, a utakmica traje 90 minuta, mi smo živnuli pred kraj kad se i domaćin energetski potrošio. U tom periodu je bilo prolaza prema našem golu, oni su najbolju priliku imali glavnom nakon kornera. Želimo kontrolirati utakmicu i izdržati je energetski. Mi ne smijemo ići grlom u jagode, ali moramo biti pametni, kontinuirano dominirati. I da, mi ćemo ići na pobjedu, svim raspoloživim snagama krenuti po bodove."

Čačić je o Drmićevoj izjavi i raspletu te neugodne situacije rekao:

"Josip Drmić je profesionalac, njegovo ponašanje na treningu i minutama koje dobiva je vrlo korektno, naglašeno korektno. Njegovu izjavu smo riješili, da to nije bilo tako, on ne bi sutra bio u kadru. Salzburg je mlada momčad, ne smijemo dozvoliti da nas energetski svladaju, svjesni smo što nam nosi ova utakmica, ne radim povijesne utakmice, ali u ovoj ćemo imati veliku podršku navijača, u tom ambijentu se naši igrači sjajno osjećaju, to će im biti dodatni poguranac", završio je Ante Čačić.

Spremni dinamovci

Josip Mišić je naglasio kako je svlačionica spremna za RB Salzburg, uzvrat u Zagrebu.

"Spremni smo. Moramo pokazati puno više nego u Salzburgu i Milanu. Bili smo dobri ali nedovoljno dobri za uzeti bodove. Idemo se sutra revanširati i bez kalkulacija idemo na pobjedu".

Tri boda su plan i cilj...

"Imaju oni svoje prednosti i nedostatke. Morat ćemo odigrati najbolju svoju utakmicu ako mislimo pobijediti".