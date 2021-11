U susretu 5. kola H skupine Europske lige Dinamo je na stadionu Maksimir odigrao 1-1 protiv Genka osiguravši "europsko proljeće". Međutim, tek će nakon posljednjeg kola biti poznato hoće li "Modri" nastaviti svoj europski put u Europskoj ligi ili sele u Konferencijsku ligu.

Nakon današnjeg remija, "Modri" bi za potvrdu drugog mjesta, što osigurava play-off Europske lige u zadnjem kolu 9. prosinca morali uzeti barem bod West Hamu u Londonu ili se nadati da Genk kod kuće neće pobijediti Rapid. No, bez obzira na ishod zadnjeg kola hrvatski prvak je osigurao najmanje treće mjesto i proljeće u Konferencijskoj ligi.

Prekrasna asistencija Teophilea

Dinamo je poveo u 35. minuti. Theophile-Catherine je uputio sjajnu dugačku loptu do Menala koji je pobjegao belgijskim stoperima, sjurio se prema golu i lijepo svladao Vandevoordta. McKenzie je Menalu bio na leđima, ali je "modri" veznjak izdržao prijetnju i zabio.

Nažalost, gosti su se u posljednjim trenucima prvog dijela izjednačili. Hrošovsky je ubacio iz kornera, lopta se odbila do Ikea Ugbe koji je iz okreta zakucao lopttu pod gredu za 1-1.

West Ham slavio

U drugom susretu iz ove skupine West Ham je u Beču pobijedio Rapid sa 2-0 osiguravši prvo mjesto u skupini. Gosti su poveli u 40. minuti golom Jarmolenka, a u sudačkoj nadoknadi Noble je golom iz kaznenog udarca zabio za 2-0.

Na ljestvici vodi West Ham sa 13 bodova, Dinamo ima sedam bodova, Genk pet, a Rapid tri boda. U posljednjem kolu, 9. prosinca sastaju se West Ham - Dinamo, te Genk - Rapid.

Podsjetimo, pobjednici skupina idu izravno u osminu finala, dok će drugoplasirani razigravati za osminu finala i to protiv osam trećeplasiranih iz Lige prvaka. Treći iz svake skupine Europske lige nastavlja sezonu u Konferencijskoj ligi, gdje će igrati playoff za osminu finala protiv drugih iz skupina KL-a.

-----------------

EUROPA LIGA, GRUPNA FAZA, PETO KOLO, STADION MAKSIMIR, 18:45

DINAMO - GENK 1:1

SASTAVI:

Dinamo: Livaković; Moharrami, Šutalo, Theophile, Franjić - Mišić; Menalo, Ivanušec, Ademi, Oršić; Petković

Genk: Vandervoordt; Preciado, Sadick, McKenzie, Arteaga; Hrošovsky, Eiting, Heynen; Bongonda, Ito, Ugbo

------------------

UŽIVO TIJEK UTAKMICE

Kraj utakmice.

90' + 2' - Gojak je šutirao iz vana, ali ravno u ruke golmanu.

90' - Igrat će se još četiri minute.

86' - Livakooooović! Brani dva čista zicera, prvo mu je Paintsil iz kontre šutirao s desne strane iskosa u jedan na jedan šansi i ovaj mu je skinio, a onda se lopta dobila do drugog nogometaša Genka koji također biva u istoj šansi, ali i njemu skida.

85' - Goooojak! Uputio je centaršut s desne strane i umjesto na peterac lopta je otišla pod prečku i zamalo je uhvatila vratara na spavanju. Jedva je to iščupao.

83' - Genk uzvraća, Preciado je povukao po desnoj strani i napucao loptu na peterac te je pogodio suigrača i odbila se lopta van, da je to bilo dodavanje mogao je biti i gol.

82' - Špikiiiić, jao baš šteta. Dinamov ofenzivac povukao je kroz sredinu i šutirao izvana, ali ciljao je i nije uputio dovoljno jak udarac.

80' - Ne izgleda ovo dobro, Dinamo se opet spustio u krilo Livakoviću i Genk je dosta blizu gola, a Modri će očito tražiti neku šansu iz kontre.

75' - Genk je sve opasniji, Modri djeluju dosta umorno i prepustili su im inicijativu. Sada Krznar uvodi Andrića i Gojaka, umjesto Oršića i Ademija.

73' - A kako ružno, Paintsil je sada đonom nagazio Teophilea i prošao je nekažnjeno.

70' - Malo se Genk sada probudio, pritisnuli su Dinamo, ali Modri sada djeluju iz kontre i dosta su opasni.

68' - Menalo ide van, a ući će Špikić. Da vidimo može li Dario ponuditi nešto više u ovoj utakmici.

66' - Evo prve izmjene, ali kod Genka. Van ide Ito ulazi Paintsil, a umjesto Eitinga ulazi Thorsvedt. Krznar ne dira ništa.

62' - Ništa se konkretno ne događa s obje strane, možda ne bi bilo loše uvesti pokojeg novog igrača...

55' - Dinamo je sve bolji i Menalo je posebno raspoložen, već je dva puta preko desne strane pokušao ući u kazneni prostor, ali dobro se brane Belgijanci.

50' - Dinamo je nastavio s ofenzivnom igrom, ali Genk se malo osokolio i malo agresivnije napada loptu. Ivanušec je sada uspio šutirati s ruba kaznenog prostora, ali slab udarac je to bio.

46' - Počelo je drugo poluvrijeme.

Kraj prvog dijela!

45' - GOOOL! Nevjerojatno! Hrošovski je ubacio iz kornera, Petković skače i loše izbija. A onda lopta dolazi do Ugboa koji se izvrsno zagradio i onda snažno opalio pod prečku iskosa. Dosta loša reakcija Dinamovih igrača dovela je do ovog pogotka.

42' - Petković je sada zapucao nevjerojatnu šansu, dobio je loptu nasred kaznenog prostora i zatim se okrenuo i pokušao ciljati, ali pogodio je blok.

38' - Kako Dinamo igra sada. Oršić je dobio izvrsnu loptu u for od Ivanušeca, ali otišao je u stranu umjesto prema sredini i pucao je u blok.

35' - GOOOOOOOOOOOOOL! MENALOOOOOO! Teophile je poslao fantastičnu loptu po zraku u for za Menala, preskočila je lopta cijelu obranu, a Luka je krenuo sam prema golmanu i na kraju je samo piknuo loptu u gol ispred Vandervoordta.

31' - Ademi je sjajno proslijedio centaršut u kazneni prostor na lijevu stranu gdje je bio Oršić, ali nije baš sjela lopta Mislavu i otišlo je to preko gola.

30' - Pola sata igre je za nama. Ne igra se bog zna kako dinamičan i spetkakularan nogomet, Dinamo je i dalje bolja momčad, ali izostaju prilike i nema opasnih prijetnji prema golu Belgijanaca. Do sada valja istaknuti Brunu Petkovića koji leti po terenu, razigrava, ulazi u duele, kombinira...

27' - Sadick je startao na loptu u kaznenom prostoru i usput je pokosio i Petkovića, tražili su penal Dinamovi igrači, ali bio je to start na loptu.

25' - Dinamo je svakako bolja momčad na terenu, ima inicijativu, kontrolira igru, a sada i ponešto odgovornije igra obranu nakon što je Genk par puta dokazao koliko je opasan iz kontre.

17' - Menalo je uputio prvi udarac prema okviru gola Genka, dobio je dobru loptu u for prema rubu kaznenog prostora s lijeve strane, ali kut mu je bio dosta nezgodan i udarac dosta slab.

15' - Dinamo ima posjed lopte i igra vrlo ofenzivno, s obranom gotovo na centru, a to se pokazalo dosta problematičnim jer već je sjevnula jedna dobra kontra i iz kornera su zamalo dobili gol.

12' - A joj, Heynen je sada nakon kornera ostao sam i pucao glavom, ali lopta je otišla malo pored gola, sreća za Dinamo.

8' - Velika prilika za Genk, sjevnula je kontra po desnoj strani i na peterac je na Bongondu upućen odličan centaršut, ali je ovaj za malo promašio.

5' - Slab je tempo utakmice za sada, lopta je u nogama Dinamovih nogometaša koji nekako pokušavaju izgraditi napad, ali nemoćni su jer Genk ih dobro presingom drži na njihovoj polovici. No, dosta je spor protok lopte i nije Belgijancima za sada problem to kontrolirati.

1' - Počela je utakmica. Krznar je malo iznenadio sastavom jer danas će Dinamo igrati u nešto drugačijoj formaciji s Petkovićem u špici.

------------------

18:34 - Nažalost, atmosfera na Maksimiru je otužna, okupilo se malo navijača, ali vjerujemo da će BBB, iako ih nema previše na Sjeveru, napraviti barem nekakvu zvučnu kulisu.

------------------

U prvom dvoboju ovih momčadi igranom 30. rujna u Belgiji Dinamo je slavio s 3-0, no trener Damir Krznar svjestan je kako taj rezultat ne odražava pravo stanje stvari na terenu u toj utakmici.

"Dočekujemo teškog protivnika kojega respektiramo, ali vjerujemo kako naša momčad ima znanja i kvalitete da u nju uđe odlučno i da ju završi odlično. Genk je momčad koja u posljednje vrijeme, slično kao i mi, igra odlično, ali nema rezultate koji bi to potvrdili. Prošloga vikenda su izgubili u domaćem prvenstvu od posljednje momčadi na tablici s 0-2 iako su dominirali u posjedu lopte više nego mi protiv Osijeka. Radi se o momčadi koja je raznovrsna i agilna u napadu, no ima problema u fazi obrane. Nadam se kako ćemo to moći iskoristiti", rekao je Krznar.

"Naš je cilj svakako proći dalje ako je to ikako moguće. Naravno da cijenimo Dinamo, pogledali smo dovoljan broj njegovih utakmica, ali smo isto tako uvjereni da o nama ovisi kako će završiti dvoboj u Zagrebu“, rekao je trener Genka Van den Brom.

Podsjetimo kako je prva utakmica ova dva kluba, u Belgiji, završila visokom pobjedom hrvatskog prvaka od 3-0, ali trener Genka je naznačio.

"Svim igračima je jasno zašto smo došli ovdje i što im je činiti na terenu. U prvom ogledu smo stvorili veliki broj prilika i tako moramo igrati i ovaj put protiv Dinama. Taj rezultat u prvom susretu je bio previsok. Mi imamo svoj cilj, želja nam je igrati proljeće u Europi“.

Utakmica počinje u 18.45, a prijenos je na Areni Sport 1. Emisija uoči susreta počinje sat vremena ranije.