Dinamo je u jednoj kategoriji daleko najuspješniji klub u povijesti Lige prvaka

Zagrebački Dinamo igrao je devet puta u grupnoj fazi Lige prvaka otkako je to natjecanje oformljeno pod tim imenom 1992., a još niti jednom nisu uspjeli prezimiti u tom natjecanju iako su grupnu fazu izborili devet puta. Ipak, imali su Plavi pregršt impresivnih nastupa u tom natjecanju, a u jednoj su kategoriji daleko najuspješniji klub tog natjecanja.

Dinamo je rekorder Lige prvaka kad su u pitanju odigrane i pobijeđene utakmice u pretkolima kvalifikacija za Ligu prvaka. Dinamo ima omjer od 108 utakmica (čak 33 više od drugoplasiranog imenjaka iz Kijeva) i 61 pobjede, 24 remija i 23 poraza. Plavi imaju i fantastičnu gol-razliku od +96 (203 zabijena pogotka, a 107 primljenih). Također su osvojili 207 bodova što je za nevjerojatna 62 boda više od drugoplasiranog Dinamo Kijeva.

