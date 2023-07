Zasad je pristiglo samo jedno, u vidu MaximeaBernauera. Već su i trener i neki od igrača u izjavama za medije izjavili kako su pojačanja potrebna, a u klubu se definitivno radi na tome. Naravno, klub se okrenuo inozemnom tržištu kada su cijene u HNL-u postale nerealno visoke...

O tome je pisao i najugledniji svjetski list L'Equipe u svom današnjem tekstu pod naslovom: "Zašto Dinamo Zagreb šoping u ljetnom prijelaznom roku obavlja u Francuskoj?", pišu pa objašnjavaju:

"Nije uobičajeno da igrač iz Francuske, i to onaj kojeg žele tamošnji prvoligaški klubovi, ode u Hrvatsku. No, to je još moglo u sportskoj javnosti proći tek kao kuriozitet. Međutim, to nikako ne može biti ono što bi transfer tog braniča mogao pokrenuti. Egzodus iz Francuske u najbolji hrvatski klub. Dinamo naime prati čak deset igrača iz naše prve i druge lige."

'Novi bogataš europskog nogometa'

L' Equipe naziva Dinamo "novim bogatašem europskog nogometa", koji je "Francusku pretvorio u svoje lovište", pa objašnjava svoje tvrdnje:

"Ne znamo imena Dinamovih meta iz Lyona i Rennesa, ali zato znamo da želi Mohameda Kabua iz Valenciennesa, koji je na meti Lorienta. Također prati i Ibrahima Sissoka, koji je slobodan igrač nakon što mu je završio ugovor sa Sochauxom. Lucien Agoume, koji se vraća u Inter nakon završetka posudbe u Troyesu, i Martin Adeline iz Reimsa su također želja ambicioznih Hrvata."