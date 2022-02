Nogometaši zagrebačkog Dinama nisu se uspjeli plasirati u osminu finala Europske lige, u uzvratnom dvoboju 16-ine finala na svom su terenu svladali šesterostrukog pobjednika ovog natjecanja Sevillu s 1-0 (0-0), no kako je u prvom dvoboju prije tjedan dana Sevilla bila bolja sa 3-1 prošla je dalje s ukupnih 3-2.

Jedini pogodak na utakmici postigao je Mislav Oršić u 65. minuti iz kaznenog udarca kojega je skrivio Acuna igravši rukom u svom 16-ercu.

Dinamo je u uzvratni susret protiv ionako mnogo jače Seville krenuo oslabljen neigranjem dvojice važnih veznjaka, kapetana Ademija i Ivanušeca, a u obrani su nedostajali pouzdani Danac Lauritsen i Perić. U takvoj situaciji iluzorno je bilo očekivati kako se mogu nadoknaditi dva gola zaostatka iz prvog dvoboja otprije tjedan dana, međutim Dinamo je bio na korak od još jedne eurosenzacije.

Reakcije španjolskih medija

Sevilla, za koju je igrao i Ivan Rakitić, pružila je vrlo blijedu partiju i u finišu je proživljavala pravu dramu protiv hrvatskog prvaka, a takav rasplet situacije primijetili su i španjolski mediji.

Marca je tako u svom izvještaju navela: "Sevilla je izbacila Dinamo unatoč mukama u posljednjih 25 minuta nakon što su domaćini zabili iz sumnjivog jedanaesterca. Prošla je, ali će se moliti da u idućem kolu ne bude problema".

Kritiku je uputio i AS. "Sevilla je bila na autopilotu i zamalo je doživjela neuspjeh. Imala je veliko vodstvo iz prve utakmice, a na kraju je to zamalo bila tužna večer", piše tako AS.

Jedino je lokalni Diario de Sevilla ukazao da je njihova ekipa primila gol iz nepostojećeg penala.

"Sevilla je dominirala sve do nepostojećeg jedanaesterca koji je vidio samo sudac Francuz Letexier", napisali su tako iz Diario de Seville.