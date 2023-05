Slavljenički program kreće već u 16 sati otvaranjem fan zone, a utakmica kreće u 19.15. Nakon slavlja na stadionu, fešta se vraća u fan zonu, gdje će koncert održati Zaprešić boysi. Slavlju bi se trebali priključiti igrači, a za neke će to biti posebno emotivno.

Mnogi igrači Dinama mjesecima su na izlaznim vratima kluba, barata se raznim informacijama o transferima, poslanim ili prihvaćenim ponudama, ali zasad još nitko nije otišao. Barem ne od onih koji su tražena roba na tržištu. Čovjek koji napušta Maksimir je Kevin Theophile-Catherine.

Francuski branič, koji je u Dinamo stigao još 2018. godine ostavio je velik trag u najuspješnijem hrvatskom klubu. Odigrao je brojne velike utakmice u plavom dresu, osvojio trofeje u prvenstvima i Kupu, ali igrao i u kultnom ''proljeću u Europi'' kojeg se desetljećima čekalo.

Bilo je tu lijepih, ali i ružnih trenutaka, a u razgovoru za Germanijak, Theophile se prisjetio nekih utakmica, zgoda i nezgoda: ''Moja očekivanja su bila velika, ali mislim da je sve nadmašeno. Na ljestvici od 1 do 10 - bila je to čista desetka. To što smo radili ovih godina, to je čudesno. Od trofeja, rezultata u Europi, proljeća nakon 40 godina. Čudesna vremena koje ću zauvijek nositi u mislima i rado ih se sjećati.''

Pričao je i kako mu ovaj odlazak teško pada, zna već duže vrijeme da odlazi, ali svaki put kada krene razmišljati o odlasku ili kada sprema stvari, dođe mu teško.

Danas bi protiv Gorice trebao dobiti određenu minutažu, što je naveo i trener Bišćan, kako bi se Theophile i zagrebačka publika dostojno oprostili.

U razgovoru su se dotaknuli i utakmica koje su obilježile njegov mandat u Dinamu, a sam je naveo utakmicu protiv Benfice u Lisabonu, kada ga je noć prije zahvatila strašna groznica: “Silno sam htio ići u Lisabon. Bila je to važna utakmica za Dinamo, imao sam tamo obitelj i prijatelje. Navečer su mi došli u hotel i malo smo pričali ali nekako sam slutio da nešto ne valja. Otišao sam u sobu u kojoj mi je cimer bio Petar Stojanović. Malo smo pričali i u 23 sata ugasili svjetlo. Sat vremena kasnije sam se probudio u takvoj groznici da sam se preplašio. Probudio sam ga i zamolio da pozove doktore. Došao je fizioterapeut Zeba, izmjerio mi temperaturu koja je bila 40. Dobio sam injekciju i nekako uspio zaspati.''

Theophile je tu utakmicu, kao i čitava momčad, odigrao odlično, ali malo je nedostajalo za prolazak protiv Portugalaca: ''Nisam prihvaćao opciju da ne zaigram. Svjestan koliko znači ta utakmica za Dinamo, bio sam spreman na sve. Temperatura je pala tijekom dana, dobio sam vitaminske injekcije i na koncu istrčao na utakmicu''.

Utakmica koja izaziva grč u želucu svakog navijača Dinama

Tada je na red došla priča o utakmici protiv Šahtara, nažalost ona po kojoj će ga većina navijača pamtiti, iako to nije zaslužio. Svjestan napravljene štete, priznaje da je kriv: ''Nikome nisam to rekao do sada jer nisam želio da to bude opravdanje. No, tu sam utakmicu igrao sa snažnim emocijama. U meni se miješala tuga, ljutnja, bijes… Naime, dva dana uoči Šahtjora umrla mi je baka. Majka je bila u očajnom stanju i to se prenijelo na mene. Htio sam igrati utakmicu koja je bitna za Dinamo a dio mene htio je biti uz majku i pomoći joj u tim teškim trenucima. Možda sam trebao reći treneru, ali nisam… Loše smo otvorili utakmicu, primili gol. Potom je Bruno izjednačio, zabili su Ivanušec i Ademi za 3-1. I onda primimo glup gol za 3-2. Bio sam strašno ljut zbog načina na koji smo ga primali. I potom se dogodila greška i završilo je tako kako je završilo. Sve prihvaćam na sebe. Sve što se dogodilo na toj utakmici - preuzimam na sebe. Tako je valjda moralo biti.''

Francuza međutim, ne treba pamtiti po tome, već po tome da je on u plavom dresu odigrao 153 službene utakmice, kako stoji na službenim stranicama GNK Dinama. Bilo je tu velikih pobjeda u Europi u kojima je čvrsto držao Dinamov obrambeni blok, kao i slavlja u derbijima s Hajdukom, opasnim konkurentima Rijekom i Osijekom, kao i u susretima protiv slabijih protivnika u ligi ili Kupu, gdje je kao pravi profesionalac igrao bez popuštanja.

U razgovoru je istaknuo i svoju ljubav prema Zagrebu, kao i to da se jednog dana vidi kako živi u njemu.

Osim Theophilea, špekulira se o brojnim odlascima, najviše su u tim pričama turski mediji, koji svakog dana prodaju Livakovića u Fenerbahce ili Galatasaray, pa Ivanušeca i Petkovića u Bjeličin Trabzonspor. Španjolci i Englezi pak pišu o Baturini i Šutalu, no sve je to daleko od gotovog posla, možda Maksimir napusti nekolicina tih igrača, a možda nitko. Svakako, oproštaj je definitivan za Kevina Theophilea-Catherina, kojem maksimirska publika treba zahvaliti za 5 godina provedenih u Dinamu.

