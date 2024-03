Dinamo će u četvrtak od 21 sat na Maksimiru u prvoj utakmici osmine finale Konferencijske lige protiv grčkog PAOK-a.

Kako gostujućih navijača neće biti, Plavi su u prodaju pustili ulaznice za tribine sjever, zapad i jug.

Prodaja ulaznica krenula je u ponedjeljak, a klub je u utorak objavio kako su planule ulaznice za sjever i zapad dolje.

U srijedu su iz Maksimira poručili kako je rasprodan kompletan zapad.

"Preostale su još samo ulaznice za južnu tribinu i sjever gore", objavio je Dinamo.

Ovo su cijene ulaznica za pojedinu tribinu:

Tribina sjever gore 10€

Tribina zapad gore 20€

Tribina zapad dolje 30€

Tribina jug 15€

Prodaja ulaznica:

Online prodaja ulaznica bit će moguća na servisu: https://tickets.gnkdinamo.hr/ do četvrtka 07. ožujka u 21:00 sati.

Radno vrijeme TICKET POINTA:

Ponedjeljak 04.03.2024. od 11 do 19 sati (prodaja za članove)

Utorak 05.03.2024. od 11 do 19 sati

Srijeda 06.03.2024. od 11 do 19 sati

Četvrtak 07.03.2024. od 11 do 21:45 sati

