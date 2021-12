Nogometaši Dinama otputovali su u srijedu u London na posljednju utakmicu u skupini H Europske lige protiv West Hama.

Nakon tog dvoboja će Dinamo saznati nastavlja li europsko proljeće u Europskoj ligi (drugo mjesto na ljestvici) ili će igrati Konferencijsku ligu (ako završi treći u skupini H).

Za sigurno drugo mjesto Dinamu je dovoljan i bod u Londonu, a može ostati drugi i ako izgubi kod West Hama, ali pritom Genk ne smije pobijediti na domaćem terenu bečki Rapid.

Modri će protiv 'Čekićara' igrati bez jednog od svojih najboljih igrača, napadača Brune Petkovića, koji je ostao u Zagrebu zbog glavobolje i povišene temperature.

Dvoboj s West Hamom bit će drugi za novog trenera Željka Kopića, koji je u prvoj utakmici izgubio od Hajduka (0:2) na Maksimiru.

" U derbiju nismo uspjeli, usprkos našim očekivanjima, želji i volji da odigramo kvalitetno. Krivo mi je i zbog toga i zbog navijača koji su nam podržali u velikom broju i prije utakmice nam dali podršku. Osigurali smo europsko proljeće, ali u London odlazimo sa željom da napravimo sve da osvojimo taj bod koji bi nas ostavio u Europskoj ligi ", izjavio je Kopić i dodao:

"Ovo je sigurno i za mene velika utakmica, no u prvi plan stavljam Dinamo, klub i igrače koji se žele vratiti na pravi put, a ja sam fokusiran na to da momčad dovedem u stanje da budu spremni za pravu utakmicu. Ne bih govorio o formaciji, svi su ovdje osim Brune Petkovića, koji je zbog zdravstvenih razloga ostao u Zagrebu. No, tko istrči, bit će spreman za veliku utakmicu."

Luka Ivanušec je istaknuo kako su, unatoč poteškoćama, on i njegovi suigrači spremni za dvoboj u Londonu.

"Da, situacija nije idealna, niti je onakva kakvu očekujemo oko Dinama. Ali mi u svlačionici ne smijemo razmišljati tako, moramo biti motivirani i vjerovati u sebe prije utakmice s West Hamom. Oporavili smo se od onog poraza, napravili smo dobru analizu i vidjeli gdje smo griješili. Sad je na nama da popravimo svoju igru i budemo onakvi kako smo igrali prije i kako priliči Dinamu. Umor? To je za mene stanje uma, ako si umoran u glavi onda si umoran, ako si kažeš da nisi, onda nećeš ni biti umoran. Mora se ići kroz to, takva je situacija, nismo mi jedina momčad s puno odigranih utakmica ove sezone", poručio je.