U ponedjeljak je održana sjednica redovne godišnje Skupštine aktualnog hrvatskog nogometnog prvaka, zagrebačkog Dinama.

Govorilo se o sportskim i poslovnim rezultatima, prezentiran je rad Zaklade GNK Dinamo Nema predaje, a predsjednik Mirko Barišić komentirao je pitanje novog stadiona jer je Maksimir već dugo u vrlo lošem stanju, koje je dodatno pogoršao snažan potres.

"Ideja za novi stadion prihvaćena je od strane grada. Ako čekamo skrštenih ruku, Dinamo uskoro neće moći igrati na Maksimiru. Ako klub nema adekvatan stadion, morat će prestati igrati", rekao je na početku Barišić pa otkrio kako namjeravaju riješiti taj problem:

"Mi ne odustajemo od naših ciljeva već smo išli sami pripremiti plan prema kojem bismo samostalno realizirali ideju. Mislim da mi imamo snage za to, čekamo da grad da zeleno svjetlo. Dinamo je jedan od rijetkih klubova, osim Rijeke, koji bi vlastitim sredstvima napravio svoj stadion. Očekujemo sastanak s predstavnicima grada do kraja godine. Trebamo riješiti i pitanje nove lokacije na kojoj bi Dinamo igrao kroz to vrijeme izgradnje novog stadiona te da se omogući za to vrijeme trening kamp za Dinamovu školu. "

"Bez grada to ne možemo napraviti. Za 3-4 godine imali bismo krasan i suvremeni stadion koji bi omogućio da je Dinamo s pravom u vrhu europskog nogometa", zaključio je predsjednik Dinama