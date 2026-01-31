FREEMAIL
'ka cukar slatka sol' /

Demoni poslali poruku podrške pritvorenim Torcidašima tijekom utakmice u Puli

Demoni poslali poruku podrške pritvorenim Torcidašima tijekom utakmice u Puli
Foto: Srecko Niketic/pixsell

Susret na stadionu Aldo Drosina bio je posebno obilježen gestom domaćih navijača, Demona, koji su podržali uhićene pripadnike Torcide.

31.1.2026.
11:53
Sportski.net
Srecko Niketic/pixsell
U Puli je odigrano 20. kolo Supersport HNL-a, a utakmica Istre 1961 i Lokomotive završila je rezultatom 1:1. Susret na stadionu Aldo Drosina bio je posebno obilježen gestom domaćih navijača, Demona, koji su podržali uhićene pripadnike Torcide u Bosni i Hercegovini.

Na sjevernoj tribini istaknut je transparent s porukom "Ka cukar slatka sol, Izdržite", uz simbol prekriženih zatvorskih rešetki, referirajući se na Tuzlu i njezinu tradiciju proizvodnje soli. Poruka je znak solidarnosti s Torcidašima koji su prošli tjedan završili u jednomjesečnom pritvoru nakon sukoba s navijačima Crvene zvezde kod zračne luke u Tuzli. U masovnoj tučnjavi sudjelovalo je gotovo 200 ljudi.

Foto: Srecko Niketic/pixsell

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je možda prelomilo: Danci brane sedmerac i prelaze u vodstvo

Aldo DrosinaCrvena ZvezdaHajdukHnl
