Bivši hrvatski reprezentativac Dejan Lovren (33), koji od siječnja igra za francuski Lyon, a prije toga je bio lan ruskog Zenita, gostovao je u ruskom podcastu Kolos u kojemu je govorio o svojoj karijeri.

Pričao je Lovren o svojoj eri u Liverpoolu kada je surađivao s proslavljenim njemačkim trenerom Jurgenom Kloppom, te legendarnim hrvatskim nogometašima Ivanu Rakitiću i Ivici Oliću.

"Moj bivši šef, radni konj. Uvijek je radio na sebi. Imao sam priliku igrati s njim. Nakon igračke karijere postao je pomoćnik u reprezentaciji. Prva asocijacija na njega mi je teretana", rekao je Lovren o Oliću pa progovorio o Kloppu:

"Jednom mi se kći razboljela i završila je u bolnici. Bio sam jako nervozan. Jurgen mi je nakon toga dao sedam dana slobodno da budem s kćeri. To je nešto posebno i nikome nisam rekao za to. Zato je Klopp u vrhu, a ostali treneri su tu gdje jesu. Sve je jednostavno. On nogomet shvaća vrlo ozbiljno, ali u isto vrijeme ima nevjerojatne ljudske kvalitete i veliko srce".

Nakon toga je ispričao jednu anegdotu s Rakitićem.

"Igrali smo dugo godina u reprezentaciji. Imao je ugovor s jednom tvornicom čokolade u Hrvatskoj i bio njezino zaštitno lice. Jednom smo se vozili s reprezentacijom u autobusu i stali na benzinskoj postaji, gdje smo vidjeli kekse koje je on reklamirao. Čekao sam da kaže "uzmite, momci, poslužite se", ali on to nije rekao. Sve je morao platiti, ha ha", zaključio je.