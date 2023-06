Dok je Hrvatska nogometna reprezentacija sudjelovala na Final Fouru Lige nacije i pritom osvojila srebrnu medalju, ostale su reprezentacije igrale kvalifikacije za nadolazeće Euro.

Engleska u trećem i četvrtom kolu pobijedila Maltu s 4:0 i Sjevernu Makedoniju sa 7:0.

Izbornik Gareth Southgate zadovoljan je svojom momčadi, ali se požalio na raspored koji je prenatrpan utakmicama. Za primjer je iskoristio primjer Luke Modrića, koji je sa 37 godina odigrao više od 60 utakmica ove sezone, a u Ligi nacija je u obje utakmice istrčao svih 120 minuta.

"Uvijek kao primjer koristim Luku Modrića. Utakmica protiv Španjolske bila mu je 66. u sezoni, igrao je u devet natjecanja: španjolski Superkup, europski Superkup, Svjetsko klupsko prvenstvo, La Liga, Liga prvaka, španjolski Kup, kvalifikacije za Euro, Svjetsko prvenstvo i Liga nacija", rekao je Southgate.

"Osim toga, igrao je još i prijateljsku utakmicu protiv Saudijske Arabije uoči SP-a. On ima 37 godina i ja imam ogromno poštovanje prema njemu. Međutim, kako možemo imati igrača koji igra devet natjecanja u godini dana?! To je potpuno bizarno. Svi moramo razgovarati o kalendaru, UEFA i FIFA moraju biti uključene u to", poručio je Southgate.