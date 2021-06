Hrvatski reprezentativac Dejan Lovren u intervjuu za magazin FourFourTwo progovorio je o svom odnosu s trenerom Jurgenom Kloppom dok je još igrao za Liverpool.

Nije taj odnos bio baš idealan, Lovren je progovorio o ponekoj trzavici koja se znala pojavljivati u godinama.

"Imali smo okej komunikaciju. On je bio trener, a ja igrač koji je trebao napraviti ono što mi on kaže pa nekad nismo imali razgovore kad smo bili najbolje raspoloženi. Osobito kad sam bio ozlijeđen a on je htio da igram", ispričao je Lovren.

Lovren je u Zenit stigao u ljetnom prijelaznom roku iz Liverpoola, nakon što je taj klub osvojio prvi naslov prvaka poslije 30 godina. Redsi su u prošloj sezoni imali puno problema s ozljedama, najviše na stoperskim pozicijama i Lovren, da je ostao, sigurno bi imao značajnu ulogu i veliku minutažu.

"Rastali smo se kao prijatelji. Rekli smo si što smo morali i sad se nekad još čujemo. Jednom je rekao da mu nedostajem u momčadi, ali mu nisam odgovorio“, priznao je Lovren.

'Bio sam šokiran'

ispričao je i kako ga je Nijemac ipak svojim metodama pretvorio u boljeg igrača. U jednoj ga je utakmici protiv Tottenhama izvadio iz igre nakon pola sata, na čemu mu je Lovren kasnije bio i zahvalan.

"Kad me izvukao van nakon pola sata, bio sam šokiran. Taj je trenutak bio presudan u mojoj glavi i odlučio sam više raditi. Od tog smo trena počeli osvajati velike trofeje. Uvijek postoji nešto što upali vatru. Nitko to nije vidio, ali ja jesam. Od tog sam trenutka ja počeo igrati bolje", zaključio je hrvatski reprezentativac.