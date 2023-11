Hrvatska nogometna reprezentacija u svom je pretposljednjem nastupu u skupini D kvalifikacija za odlazak na EURO 2024. kao gost svladala Latviju sa 2-0 (2-0) i tako se vratila na drugo mjesto na ljestvici koje vodi u Njemačku.

Hrvatska je pitanje pobjednika riješila na samom otvaranju dvoboja pogocima Lovre Majera u 7. i Andreja Kramarića u 16. minuti.

Ovom pobjedom Hrvatska je stigla do 13 bodova, tri manje od vodeće Turske koja je još ranije osigurala jedno od prva dva mjesta koja vode na EURO, ali i dva više od trećeg Walesa koji je ranije u subotu na gotovanju kod Armenije odigrao 1-1. Armenija je s tim bodom četvrta s osam bodova i više nema izgleda za plasman na EURO, kao i odavno otpisana Latvija koja je kvalifikacije okončala s tri boda.

Za Vatrene je u Rigi debitirao ofenzivac Rijeke Marco Pašalić.

"Ovo mi je bio san od malih nogu, hvala izborniku što mi je dao priliku da mogu pokazati što znam, ali sve je sada na meni u sljedećim utakmicama. Kad god me izbornik treba, ja ću uvijek biti tu i ostaviti srce na terenu", rekao je Pašalić za Novu TV pa dodao:

"Nažalost, ona lopta nije ušla. Ja sam ostvario san iz djetinjstva, sanjao sam cijeli život ovo. Ne mogu vam opisati, ne znam gdje mi je glava, sretan sam što smo uzeli tri boda, a u utorak protiv Armenije moramo uzeti tri boda. Treme nije bilo, a sada sam presretan, skroz sam van sebe."

Pohvalio ga je i Luka Modrić.

"Velika mi je čast to čuti od, za mene, najvećeg igrača. Nemam riječi, još sam malo u euforiji. Prihvatili su me super, ljubazno. Prvi dan sam bio malo nervozan, ipak su to igrači koji igraju u ligama petice i najvećim klubovima."

Kasnije se Pašalić oglasio i na društvenim mrežama gdje je samo napisao: 'Neopisivo'.

Ispod objave oglasila se njegova majka komentarom:

"Gledam te i ne vjerujem, sretna i ponosna i suze su krenule, ali suze radosnice. Hvala ti za ove trenutke sine. Hvala Bogu i svima onima koji su ti omogućili i vjerovali da možeš biti tu gdje si sada."

