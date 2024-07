Belgija je u osmini finala Europskog prvenstva ispala od Francuske 1-0 nakon autogola Vertonghena u 85. minuti.

Mišljenja su mnogi kako je to kraj velike generacije belgijskog nogometa, koju su neki prozivali i 'zlatnom', a od nje su očekivano najviše očekivali belgijski navijači i mediji.

Kevin De Bruyne vođa je ove momčadi i vukao je koliko je mogao belgijsku reprezentaciju, no nije uspio zabiti iz prilike u 83. minuti, a Belgija je ubrzo nakon toga i primila gol. Francuska se na ovom natjecanju muči i bila je to prilika za Belgiju, no ni ona nije pokazala puno i na kraju zasluženo ide kući.

De Bruyne je tri dana prije utakmice napunio 33 godine i u zadnje vrijeme u javnosti sve češće priča o tome kako mora misliti i na unuke te bi u slučaju bogate ponude najvjerojatnije prihvatio odlazak u Saudijsku Arabiju, a sve skupa najvjerojatnije znači i zalazak karijere jednog od najboljih europskih, ali i ponajboljih svjetskih nogometaša.

Nakon utakmice protiv Francuske na press konferenciji je jedan od novinara postavio pitanje De Bruyneu - 'Zašto zlatna generacija Belgije nije nikad ništa osvojila?'

"Zlatna generacija? Želite reći da Francuska, Engleska, Španjolska ili Njemačka nemaju zlatnu generaciju? Ok, hvala", odgovorio mu je De Bruyne pa krenuo prema izlazu usput govoreći 'glupan'.

Novinar koji je postavio pitanje zove se Tancredi Palmeri i kasnije je odgovorio De Bruyneu putem društvenih mreža:

"Ahah De Bruyne me upravo nazvao glupim. Hej, Kevine, mali podsjetnik za tebe: zlatne generacije koje si spomenuo - od Francuske, Engleske, Njemačke i Španjolske… SVI SU DOŠLI DO FINALA! Tipični nogometaš koji želi samo pitanje koje mu govori koliko su dobri. Razmaženo derište", napisao je Palmeri.