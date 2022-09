Nogometaši Dinama u srijedu od 18:45 gostuju kod Milana u utakmici drugog kola Lige prvaka. Dinamo na San Siro dolazi kao vodeći u skupini s tri boda ispred Milana i Salzburga koji imaju po bod i Chelseaja koji je bez bodova.

Utakmicu je za Gazzettu dello Sport najavio bivši hrvatski reprezentativac Dario Šimić koji je u karijeri igrao i za Dinamo i za Milan. Talijane je zanimalo za koga će Šimić navijati, a odgovor bi vas pomalo mogao iznenaditi.

"Navijat ću za Milan jer sam njegov zaposlenik, no neće biti lako. Nevjerojatna je ta slučajnost koja se dogodila", rekao je Šimić kojeg je Dinamo lansirao među zvijezde u kojem je na kraju 2010. godine završio karijeru.

On je fenomen

Međutim, Šimić je prepun komplimenata na račun Dinama. "Dinamo je iskusna momčad, ne previše različita od one koje je 2019. godine pobijedila Atalantu. Po mom mišljenju, namjeravaju se braniti. Protiv Chelseaja su igrali 5-3-2", rekao je Šimić.

Šimića u Dinamu posebno oduševljava jedan igrač, a to je Mislav Oršić.

"Oršić je fenomen, to je moderan igrač koji zna kako zabiti. Nije imao lagan put, bio je u Serie B, u Speziji, nakon toga je bio u Koreji, no sad je to jedan vrlo kvalitetan igrač", rekao je Šimić.